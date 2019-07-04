В Кронштадте прошла панихида по 14 погибшим подводникам

В Кронштадте в Морском соборе Николая Чудотворца прошла панихида по 14 погибшим морякам, погибшим в результате пожара на подводной лодке в Баренцевом море.

На службу пришли 200 моряков местного гарнизона. Панихиду провёл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Молитву по погибшим морякам читали около 100 военных священников со всей России.

На мероприятии присутствовала жена одного из подводников, но от общения с журналистами она отказалась, сославшись на подписку о неразглашении.

Родственники погибших подводников и власти Петербурга обсуждают место похорон. Ранее сообщалось, что похороны могут пройти на Серафимовском кладбище. Там похоронен экипаж подводной лодки "Курск". Имена военных будут увековечены на памятной доске на стене Морского собора.

Пожар на подводном аппарате в Баренцевом море произошёл 1 июля. Основной версией случившегося в министерстве обороны назвали возгорание в аккумуляторном отсеке. Накануне Минобороны опубликовало имена погибших офицеров. Ведомство не называет аппарат, на борту которого случилась катастрофа. Согласно многочисленным источникам, это была глубоководная атомная подводная лодка АС-31, известная как "Лошарик". Это один из самых секретных проектов на российском флоте.