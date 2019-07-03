СМИ публикуют список 12 из 14 погибших подводников

Стали известны имена 12 из 14 моряков, погибших на российском глубоководном аппарате "Лошарик" (АС-31, ранее известный как АС-12) в Баренцевом море. Их публикует телеграм-канал Baza:
- Денис Долонский, капитан 1-го ранга, капитан корабля;
- Николай Филин, капитан 1-го ранга, герой России;
- Денис Опарин, капитан 1-го ранга;
- Сергей Данильченко, капитан 1-го ранга;
- Андрей Воскресенский, капитан 1-го ранга;
- Константин Иванов, капитан 1-го ранга;
- Александр Авдонин, капитан 2-го ранга;
- Александр Васильев, специалист технической службы;
- Дмитрий Соловьев, капитан 2-го ранга;
- Виктор Кузьмин, капитан 3-го ранга;
- Михаил Дубков, капитан-лейтенант.
Минобороны России сообщило на данный момент имя одного погибшего. Дмитрий Соловьёв спас жизнь гражданского специалиста – военный вывел его из аварийного отсека. "Моряки-подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат", – цитирует заявление Министерства обороны "Интерфакс".
По уточнённым данным Минобороны, среди погибших семь капитанов 1-го ранга, двое из которых Герои России; три капитана 2-го ранга; два капитана 3-го ранга; капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Поимённый список ведомство обещает опубликовать в ближайшее время.
По данным Baza, всех погибших похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Там похоронен экипаж погибшей подводной лодки "Курск".
По данным российских СМИ, авария на подлодке в Баренцевом море произошла 1 июля. Источники в военных кругах сообщили, что экипаж проводил подводную разведку рельефа на предмет нахождения каких-либо технических средств. Одной из причин аварии журналисты называют проблему с аккумуляторной батареей при подъёме аппарата с глубины. Официальных подтверждений этой информации со стороны Минобороны нет.
В Кремле заявили, что информация об аппарате и задании моряков "абсолютно секретна" и раскрываться не будет.
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