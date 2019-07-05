Экс-губернатор Рио заявил, что подкупил членов МОК ради Игр

Бывший губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал заявил, что подкупил нескольких членов Международного олимпийского комитета, чтобы они проголосовали за проведение летних Олимпийских игр 2016 года в Рио.

Как сообщает бразильская медиакорпорация O Globo, всего на подкуп было потрачено 2 миллиона долларов. Деньги передавались через посредников - бывшего главу Международной легкоатлетической федерации Ламине Диака и его сына. В переговорах, по словам Кабрала, участвовал глава Бразильского олимпийского комитета Карлуш Артур Нузман. Всего, как утверждается, были подкуплены 9 членов МОК, Кабрал назвал только два имени: бывший олимпийский чемпион по плаванию россиянин Александр Попов и бывший олимпийский чемпион и рекордсмен мира по прыжкам с шестом украинец Сергей Бубка.

Они пока не отреагировали на обвинения. Адвокат Нузмана заявил, что Кабрал, осуждённый ранее за коррупцию к длительному сроку тюремного заключения, лжёт.

Упомянутый в показаниях Кабрала Ламине Диак сейчас под судом во Франции - его обвиняют в получении взяток, в том числе, за сокрытие фактов допинга у российских атлетов.

Из-за допингового скандала как раз на играх в Рио были отстранены от участия российские легкоатлеты.

Столица летних Олимпийских игр была выбрана в 2009 году. Рио-де-Жанейро опередил Чикаго - несмотря на лоббистские усилия президента США Барака Обамы - Токио и Мадрид.