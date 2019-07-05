В Москве задержаны шестеро сотрудников ФСБ России

В Москве задержаны и арестованы шесть сотрудников Федеральной службы безопасности России. Трое из них состоят в спецподразделении "Альфа", двое – в банковском подразделении ФСБ, известном как управление "К". Ещё один является сотрудником группы специального назначения "Вымпел".
Источник РБК утверждает, что работников ФСБ подозревают в хищении 140 миллионов рублей в неком банке. Другой собеседник издания заявил, что похитили 170 миллионов. По делу также проходит сотрудник академии ФСБ, утверждается в публикации.
Официального подтверждения от Центра общественных связей ФСБ пока не поступало. Несколько дней назад там заявляли о задержании двух сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя. Из какого они подразделения, не уточнялось.
Управление "К" (официальное название - Управление контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли Службы экономической безопасности ФСБ) в последнее время чаще всего упоминалось в СМИ в связи с делом начальника одного из его отделов - полковника Кирилла Черкалина. Он был задержан в конце апреля и помещён под стражу. Его обвиняли в получении взятки, а 26 июня, как стало известно накануне, ему предъявили новое обвинение - в мошенничестве в особо крупном размере. Дело против него было передано в Главное следственное управление следственного комитета.
По делу Черкалина проходят ещё два бывших сотрудников управления "К" — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.Оба были уволены из ФСБ несколько лет назад. По данным следствия, офицеры мошенническим путём добились от бизнесмена Сергея Гляделкина передачи им активов на сумму около 490 миллионов рублей.
- По словам источников "Новой газеты", Черкалин был одним из самых молодых и перспективных сотрудников в экономической контрразведке. Несмотря на то что ему еще нет 40 лет, он более десяти лет занимал должность начальника второго отдела Управления "К" (финансовая контрразведка). СМИ связывали с Управлением "К" и его начальником Иваном Ткачёвым громкие аресты высокопоставленных чиновников в России – например, арест министра экономического развития Алексея Улюкаева и губернатора Кировской области Никиты Белых в 2016 году.
- Сообщалось, что при обыске у Черкалина нашли 12 млрд рублей наличными.
- "Альфа" и "Вымпел", о задержании сотрудников которых также сообщается - элитные подразделения Центра специального назначения ФСБ России. Этот центр упоминался в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Его ветераном газета "Вечерняя Москва" называет бывшего сотрудника ФСБ генерал-майора Игоря Медоева, ныне живущего в Словакии. Медоев - отец помощника главы управления ФСБ по Москве подполковника Марата Медоева, имя которого фигурирует в новом расследовании Голунова о московском похоронном бизнесе.
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