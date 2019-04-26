Суд в Москве на два месяца арестовал главу отдела ФСБ

Военный суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из отделов Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Кирилла Черкалина. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Решение об аресте было принято поздно вечером в четверг, рассказали источники агентства. При этом суд пока не предъявил Черкалину официальное обвинение. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Накануне стало известно о задержании Кирилла Черкалина сотрудниками Управления собственной безопасности ФСБ. По данным газеты "Коммерсантъ", сотрудник ведомства подозревается в получении взяток за помощь в закрытии уголовных дел, связанных с махинациям в ряде коммерческих банков.
Источники "Коммерсанта" отмечают, что Черкалин был доверенным лицом генерала Ивана Ткачёва, начальника управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ. В связи с этим издание предполагает, что подозрения могут возникнуть также в отношении генерала Ткачёва.
Накануне стало известно о задержании ещё двоих бывших сотрудников управления "К" — Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Следствие подозревает их в мошенничестве. Оба были уволены из ФСБ несколько лет назад. Как утверждает газета "Коммерсантъ", это произошло после того, как у их родственников нашли недвижимость за границей.
- Кирилл Черкалин входит в комиссию по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия. Информация об этом размещена на сайте Росфинмониторинга. В протоколе 2013 года он значился как начальник отдела Управления "К".
- По словам источников "Новой газеты", Черкалин был одним из самых молодых и перспективных сотрудников в экономической контрразведке. Несмотря на то что ему еще нет 40 лет, он более десяти лет занимал должность начальника второго отдела Управления "К" (финансовая контрразведка).
- Ранее СМИ связывали с Управлением "К" и его начальником Иваном Ткачевым громкие аресты высокопоставленных чиновников в России – например, арест министра экономического развития Алексея Улюкаева и губернатора Кировской области Никиты Белых в 2016 году.
- Ольга Романова в публикации на "Карнеги" связала с Управлением "К" громкое задержание основателя инвестиционной компании Baring Vostok гражданина США Майкла Калви.