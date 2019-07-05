Задержанный за госизмену россиянин оказался помощником полпреда Путина

Задержанный сотрудниками Федеральной службы безопасности за госизмену россиянин Александр Воробьев оказался помощником полномочного представителя президента Путина в Уральском федеральном округе. Об этом он сообщил в Лефортовском суде Москвы, передаёт РБК.

Полномочным представителем Путина там является бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов. Воробьёв, согласно официальной биографии, занимал руководящие должности в правительстве региона.

Чиновнику 39 лет. В разные годы он работал в Управлении Федеральной регистрационной службы по Калининградской области, в местном самоуправлении там же, в правительстве региона. В 2017 году Воробьев был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия, а в представительство президента перешёл в 2018 году.

Суд постановил рассмотреть ходатайство следствия об аресте Воробьева в закрытом режиме. Сам Воробьев предстал перед судом находится в камуфляжной маске, закрывающей лицо, передаёт корреспондент РБК.

Воробьёв был задержан 4 июля, об этом стало известно на следующий день. Подробности его дела не сообщаются.

Интернет-газета "Взгляд" утверждает, что при задержании у Воробьёва при себе были паспорт гражданина Польши и записывающая аппаратура.

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