Россиянина подозревают в госизмене. Это второе дело за неделю

Гражданина России Александра Воробьёва подозревают в государственной измене. Накануне его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности, сообщает агентство ТАСС.
Сейчас проводятся следственные действия. Других подробностей ведомство не приводит.
Это уже второе дело о госизмене, о котором стало известно на этой неделе. Во вторник агентство Москва сообщило об аресте гражданина России Сергея Петушкова. Суд вынес решение ещё в конце июня.
Из-за грифа "секретно" материалы дела Петушкова – и, вероятно, Воробьева – не подлежат разглашению.
- По данным правозащитников, за последние 20 лет по делам госизмене и шпионаже в России осудили порядка ста человек.
- Одним из наиболее резонансных стало преследование известного физика Виктора Кудрявцева и его ученика Романа Ковалёва. Их обвиняют в передаче в Брюссель данных о гиперзвуковых технологиях; сами учёные вину отрицают.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.