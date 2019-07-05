Россиянина подозревают в госизмене. Это второе дело за неделю

Гражданина России Александра Воробьёва подозревают в государственной измене. Накануне его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности, сообщает агентство ТАСС.

Сейчас проводятся следственные действия. Других подробностей ведомство не приводит.

Это уже второе дело о госизмене, о котором стало известно на этой неделе. Во вторник агентство Москва сообщило об аресте гражданина России Сергея Петушкова. Суд вынес решение ещё в конце июня.

Из-за грифа "секретно" материалы дела Петушкова – и, вероятно, Воробьева – не подлежат разглашению.