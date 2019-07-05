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Россиянина подозревают в госизмене. Это второе дело за неделю

Здание ФСБ на Лубянке

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Гражданина России Александра Воробьёва подозревают в государственной измене. Накануне его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности, сообщает агентство ТАСС.

Сейчас проводятся следственные действия. Других подробностей ведомство не приводит.

Это уже второе дело о госизмене, о котором стало известно на этой неделе. Во вторник агентство Москва сообщило об аресте гражданина России Сергея Петушкова. Суд вынес решение ещё в конце июня.

Из-за грифа "секретно" материалы дела Петушкова – и, вероятно, Воробьева – не подлежат разглашению.

  • По данным правозащитников, за последние 20 лет по делам госизмене и шпионаже в России осудили порядка ста человек.​
  • Одним из наиболее резонансных стало преследование известного физика Виктора Кудрявцева и его ученика Романа Ковалёва. Их обвиняют в передаче в Брюссель данных о гиперзвуковых технологиях; сами учёные вину отрицают.

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