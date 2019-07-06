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В Калифорнии произошло второе сильное землетрясение за неделю

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В Калифорнии в ночь на 6 июля произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщается на сайте Геологической службы США. Оно стало самым сильным с 1999 года.

Землетрясение произошло в центре штата, неподалёку от Невады, в 202 километрах от Лос-Анджелеса. О пострадавших не сообщается.

Это второе сильное землетрясение за неделю — 4 июля в южной Калифорнии зарегистрировали подземные толчки магнитудой 6,4.

Толчки могут продолжиться со временем, но, вероятнее всего, будут ослабевать, отмечает в твиттере сейсмолог Калифорнийского технологического института Люси Джонс.

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