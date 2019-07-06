РБК: арестованный сотрудник ФСБ – внук генерала госбезопасности

Одним из сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ), арестованных в пятницу по делу о разбое, оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Дед офицера ФСБ Александра Карелина был начальником курса на факультете контрразведки, а после выхода на пенсию работает в академии в качестве гражданского преподавателя. Он также часто посещает ассоциацию ветеранов спецподразделения "Альфа", рассказал собеседник РБК. Имя Карелина-старшего не уточняется.

Источники издания называют Александра Карелина одним из "вдохновителей" налёта, а также уточняют, что задержали его рядом со зданием ФСБ на Лубянке. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Накануне стало известно об аресте семи обвиняемых по делу о разбое. Пятеро из них отправлены в СИЗО, двое – под домашний арест. Источники РБК утверждают, что на причастность к налётам проверяют ещё порядка десяти офицеров центрального аппарата ФСБ. Это бойцы спецназа, оперативники и сотрудники наружного наблюдения.

Арестованных офицеров ФСБ проверяют на причастность к организованному преступному сообществу, мошенничеству и превышению должностных полномочий.

По данным СМИ, трое обвиняемых состоят в спецподразделении "Альфа", двое – в банковском подразделении ФСБ, известном как Управление "К". Ещё один является сотрудником группы специального назначения "Вымпел". О седьмом задержанном сведений не было. По данным РБК, среди подозреваемых есть сотрудник налоговой службы и гражданские лица.

В пятницу агентства сообщали, что в деле сотрудников ФСБ насчитывается от 5 до 12 эпизодов. Подробности приводились только об одном из них – о хищении 140 или 170 миллионов рублей в некоем банке, которое было осуществлено под видом обыска.

По данным РБК, следователи уже собрали сведения о нападении на мужчину, у которого 10 июня прошлого года якобы отобрали 136 миллионов рублей в офисе банка "Металлург" в Москве. В помещение ворвались люди в форме ФСБ и под видом обыска, угрожая оружием, забрали наличные. В банке эту информацию пока не прокомментировали.

В Центре общественных связей ФСБ подтвердили – несколько дней назад – задержание двух офицеров по делу о хищении денег у предпринимателя. Из какого они подразделения, не уточнялось.