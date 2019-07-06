В Калининграде врачи поддержали арестованную коллегу

Калининградские врачи выступили в защиту реаниматолога Регионального перинатального центра Элины Сушкевич, арестованной 28 июня. Ее обвиняют в убийстве младенца.



5 июля представители медицинских учреждений региона собрались в Калининградском перинатальном центре. Встречу организовала региональная Врачебная палата. Целью было донести мнение медицинского сообщества до общественности и правоохранительных органов,



“Я абсолютно не верю, что доктор-педиатр, неонатолог может совершить убийство ребенка. Однако пока идет следствие, у нас нет возможности изучить документы. Сразу после случившегося мы созвонились с Леонидом Рошалем, президентом Национальной врачебной палаты. Но самое страшное, что когда нам задают вопросы, что произошло, ответить никто не может. Вся информация идет из СМИ”, - сообщила журналистам глава палаты Ольга Краснова.



Врач реаниматолог-анестезиолог отделения реанимации и интенсивной терапии Регионального перинатального центра Элина Сушкевич была задержана 28 июня. Она обвиняется в убийстве новорожденного ребенка в ноябре 2018 года. Недоношенный младенец родился 6 ноября в калининградском роддоме №4 у приезжей из Узбекистана. Женщина родила на 24-й неделе беременности, вес ребенка был 700 граммов. Через несколько часов ребенок умер.

На встрече, участниками которой стало свыше ста медработников из различных учреждений, выступали коллеги Сушкевич. которые единодушно охарактеризовали ее как молодого, талантливого доктора, преданного работе. На ее счету – сотни спасенных детских жизней, говорили врачи.



“Таких бы людей в коллективе побольше. Надо видеть, как она лечит детей, как она с ними разговаривает, общается, как она вяжет им носки и шапочки, игрушки-осьминожки, которые дети трогают, думают, что это пуповина матери, развивают свои тактильные ощущения. Она вот такая. Постоянно учится, отпуска свои подбирает, чтобы учиться. Эта молодая девушка, её жизнь – это работа в режиме 365/24/7. Элина, мы тебя ждем домой”, – так отзывается об Элине Сушкевич главврач регионального перинатального центра Ольга Грицкевич.



По словам министра здравоохранения региона Александра Кравченко, сегодня министерство поддерживает врача. Однако никакой информации, кроме той, что распространил Следственный комитет, у властей нет.

"Ситуация очень тяжелая. Но мы верим, что эти обвинения распадутся сами собой, что они не являются правдой. И это позволяет нам спокойно сотрудничать со следствием, давать им все материалы. Пока с материалами дела могут знакомиться только сами наши коллеги и их законные представители, – сказал Кравченко. – До судебного разбирательства мы вряд ли сможем понять, что же легло в основу обвинения, какие экспертизы. Я, как и вы, могу оперировать только информацией, которая была размещена в пресс-релизе СК. Мы можем пока только показать объединение медицинской общественности с точки зрения отстаивания чести медработника и нашей профессиональной компетенции".



Медики подписали обращение на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, в котором потребовали тщательного разбора дела, привлечения к расследованию экспертов из медицинского сообщества и, в случае необходимости, проведения независимой медицинской экспертизы силами Национальной врачебной палаты.



А 6 июля на площади Победы в Калининграде российский независимый профсоюз "Альянс врачей" провел несанкционированную акцию в поддержку Сушкевич.



“Наша задача - прекратить уголовное преследование Элины Сушкевич. Мы видим, что люди сегодня пришли, хотя Российский союз неонатологов предупреждал, чтобы никто не приходил. Люди боятся. многие бюджетники, они зависят от руководителей, я их понимаю. Но мы должны выходить друг за друга. Акцию мы не согласовывали - нам их никогда не согласовывают. Но это наше конституционное право выходить за своих коллег, мы имеем право на такие свободные собрания. Я думаю, “винтить” никого не будут - потому что это создаст еще больший резонанс этому делу”. - отметила лидер профсоюза Анастасия Васильева.



По ее словам, подобные акции прошли в ряде российских регионов.



“Мой приход сюда - мой вклад в развитие медицины. Если бы сажали каждого врача, в отделении которого происходила смерть, лечить было бы просто некому. В этом деле нужно разбираться детально”, - заявила участница акции, студентка медфака БФУ им. И.Канта Галина Волосова.



“Это может быть халатность или непрофессионализм - давайте разберемся. Но если мы говорим об умышленном убийстве - давайте докажем, дойдем до сути, - отметила еще одна участница акции, акушер-гинеколог Татьяна Васильева. - И надо понимать: выживаемость данных выкидышей - простите, но это выкидыш, 21-22 неделя - 15-20%. Вводила бы она или нет препарат, выживаемость ребенка была под большим вопросом. И ввела-то она совершенно безобидный препарат. Вы мне докажите на клиническом уровне, при какой передозировке магнезии наступает клиническая смерть. Столько вопросов, что ответов нет. А есть только заказное дело, кто-то получит за это “звезды”. И когда вы увидите, кто будет на этом деле продвигаться, вам будет понятно, кто заказал”.



Вместе с Сушкевич по делу проходит и.о. главврача калининградского роддома №4 Елена Белая, она была задержана в ноябре 2018 года, после смерти ребенка. Ей вменяется организация убийства малолетнего. По версии следствия, Белая понимала, что смерть младенца – уже после рождения – негативно скажется на показателях медицинской статистики роддома. А это, в свою очередь, может пошатнуть ее шансы в назначении на должность главного врача учреждения. По версии СК, для убийстве ребенка Белая привлекла Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр. По указанию Белой Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат" новорожденному, в результате чего наступила его смерть, сообщала пресс-служба СК.