Убийство младенца или охота на врачей? Уголовное дело в Калининграде

В Калининграде двух врачей обвиняют в умышленном убийстве младенца. По версии следствия, главврач роддома дала указание неонатологу ввести смертельную дозу лекарства недоношенному мальчику и оформить его как мертворожденного, чтобы не портить статистику детской смертности в учреждении. В СК утверждают, что нашли доказательства вины врачей. Однако медицинское сообщество уверенно в невиновности коллег и начало сбор подписей в их поддержку.

Недоношенный младенец родился 6 ноября 2018 года в калининградском роддоме №4. У его матери, приезжавшей из Узбекистана Замиры Ахмедовой, это был первый ребенок. Роды оказались преждевременными, женщина родила на 24-й неделе беременности, и вес ребенка составлял всего 700 граммов. Через несколько часов после рождения мальчик умер.

Следственный комитет начал проверку обстоятельств его смерти. 30 июня пресс-служба ГСУ Следственного комитета России сообщила, что собраны доказательства, подтверждающие, что ребенка убили врачи.

Сегодня в убийстве младенца обвиняются и.о. главврача роддома Елена Белая и реаниматолог-анестезиолог регионального перинатального центра Элина Сушкевич. По версии следствия, Белая приняла решение об убийстве новорожденного, так как понимала, что его смерть – уже после рождения – негативно скажется на показателях медицинской статистики роддома. А это, в свою очередь, может пошатнуть ее шансы в назначении на должность главного врача учреждения. Также Белая хотела сэкономить ресурсы, необходимые для поддержания жизнеобеспечения новорожденного, сообщает пресс-служба СК.

"Для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка. Затем по указанию Белой Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат" новорожденному, в результате чего наступила его смерть. Далее по указанию Белой с целью сокрытия убийства малолетнего в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода", – говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

В СК отметили, что провели несколько экспертиз для установления причин смерти младенца, в том числе комиссионную комплексную судебно-медицинскую и спектрографическую экспертизы. В качестве доказательств вины врачей следствие опиралось на показания некоего очевидца, который якобы присутствовал при совершении убийства. В СК утверждают, что есть и другие доказательства вины врачей, которые в совокупности, как подчеркивают в ведомстве, доказывают, что события развивались именно так.

"Не жилец"

Елена Белая была задержана еще 16 ноября 2018 года. Ей вменялось превышение должностных полномочий, которое повлекло гибель ребенка. Следователи утверждали, что она пожалела дорогостоящее лекарство для младенца, а также дала указание акушерке исправить историю родов, указав, что ребенок изначально родился мертвым.

Тогда ее защита утверждала, что врач вообще не присутствовала при родах Ахмедовой и для обвинения недостаточно оснований.

Мы готовы были встать на колени, спрашивали: может, деньги нужны, может, лекарства нет?

Сегодня к уголовному делу Белой добавилось новое обвинение – в организации умышленного убийства малолетнего. На днях была задержана и Элина Сушкевич, ей также предъявлено обвинение в убийстве ребенка. Оба врача находятся под домашним арестом. Сейчас адвокат Белой, Евгений Серых отказывается комментировать ход дела.

Ранее семья погибшего мальчика утверждала, что Белая присутствовала в роддоме и действительно отказалась вводить ребенку лекарство для поддержания его жизнедеятельности.

"Точно могу сказать, что и Белая там была с самого раннего утра. И неоднократно повторила: "Зачем вам больной ребенок, он будет инвалидом". Точно могу вам сказать, что никакого лекарства ребенку не вводилось, – рассказывала сестра Замиры Ахмедовой, Зиёда. – Мы готовы были встать на колени, спрашивали: может, деньги нужны, может, лекарства нет? А она (Белая) нам отвечала: ваш ребенок не жилец".

По словам Зиеды, ее сестра приехала из Узбекистана к мужу, который жил в Калининграде уже некоторое время. Женщина хотела рожать в России, в лучших условиях. Зиеда считает, что в ситуации со смертью ребенка их семью хотят представить как "нелегалов, рожающих под забором". Однако Зиеда с семьей и муж Замиры имеют российское гражданство. А сама Замира знает несколько языков и была волонтером на играх чемпионата мира по футболу летом 2018 года.

Вопреки утверждениям СМИ и заявлению главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля, Замира не была нелегалом, вовремя проходила обследования и стояла на платном учете в роддоме №1. УЗИ, сделанное там, показывало, что беременность развивалась хорошо. Но роды начались преждевременно, женщину повезли в 4-й роддом, который занимается сложными случаями.

"Бред на бреде"

Несмотря на данные Следственного комитета, медицинское сообщество страны практически единодушно поддержало Елену Белую и Элину Сушкевич. Врачи считают, что их коллеги сделали все от них зависящее, чтобы спасти ребенка.

В защиту Сушкевич выступило Российское общество неонатологов, членом которого она является. В своем обращении общество сообщило, что ребенок родился "с экстремально низкой массой тела 700 граммов на сроке беременности 23 недели и 3 дня, что находится на грани жизнеспособности, и прожил около пяти часов. Во всем мире вероятность выживания таких пациентов без тяжелых осложнений не превышает 5–10%".

Состояние младенца было настолько тяжелым, что транспортировать его в перинатальный центр было невозможно, отмечают врачи.

"Согласно первичной медицинской документации ребенок получил всю необходимую реанимационную помощь, включая искусственную вентиляцию легких и эндотрахеальное введение сурфактанта. После того, как рассыпалось обвинение в неоказании помощи с целью экономии дорогостоящего препарата, следователи выдвинули новое обвинение – теперь в предумышленном убийстве. Не располагая материалами следствия, мы находим деяние, инкриминируемое врачу неонатологу (анестезиологу-реаниматологу), абсурдным по своей сути. Мысль о том, что врач анестезиолог – реаниматолог приходит на работу, чтобы лишать жизни детей, не укладывается в сознании нормального человека. Каждый новорожденный для врача – часть его души", – говорится в обращении.

Можно говорить о врачебных ошибках; а то, что обвиняют в убийстве – это полный бред

В обществе дали Сушкевич самую высокую оценку: на ее счету сотни спасенных жизней и тысячи вылеченных детей, утверждают медики. Они призывают сделать следствие по этому делу максимально прозрачным, а также настаивают на создании государственной комиссии для расследования дела.

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль также выступил в поддержку коллег из Калининграда. Он заявил, что не согласен с результатами судебно-медицинской экспертизы по факту смерти младенца, отметив, что их нужно перепроверить.

"Считаю, что комиссионно нужно проверить заключение судебно – медицинских экспертов. Мы помним, как судебные медики обнаружили смертельную дозу алкоголя у сбитого машиной малыша. Оказалось – ошибка", – заявил Рошаль в комментарии агентству ТАСС.

Обвинение врачей назвал "абсурдными" и главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Минздрава России Сергей Степаненко. Он призвал провести "деликатное" расследование всех обстоятельств дела. По его мнению, инцидент носит неоднозначный характер.

"Это идиотизм полный. Можно говорить о врачебных ошибках; а то, что обвиняют в убийстве, преступном сговоре – это полный бред. Ребёнок не был оставлен в опасности. Он же в условиях лечебного учреждения находился. Тут бред на бреде!" – заявил он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Как утверждает лидер российского независимого профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, в организацию приходит множество обращений от медиков в поддержку коллег из Калининграда.

– Если мы сейчас замолчим, так и дальше будут сажать врачей. Если молчим – значит, нас все устраивает. Сейчас такая политическая ситуация, что надо зубами вцепляться. Ситуация вышла за рамки конкретного учреждения, в лице этого доктора обвиняется все медицинское сообщество, – заявила Васильева.

Их цель – не найти правду, а найти виновного. Им надо дело закрыть

По ее словам, следствие обязано привлечь медицинских экспертов при расследовании дела:

– В СК должны быть специализированные комиссии медицинские, иначе у нас врачи будут сидеть в тюрьмах. Во всем мире такие случаи разбирают профильные комиссии. У нас же вся судебная система – это обычные люди, не обладающие профильным образованием. Как они могут решить, прав врач или нет? Ни один врач никогда маленькому пациенту не хочет причинить вреда. Это бред полнейший! А у следователей другое мышление. Их цель – не найти правду, а найти виновного. Им надо дело закрыть. Надо в комиссию включать девять врачей и одного человека из судебной системы.

"Будем жить, или как?"

Между тем лидер общественной организации "Лига защитников пациентов" Александр Саверский заявил, что у него нет оснований не верить данным Следственного комитета:

– Если в похожем деле врача Мисюриной я был на ее стороне, то здесь я не вижу оснований. По тем обстоятельствам, которые описаны на сайте СК – если они считают, что была введена магнезия ребенку в размере, превышающем стандартную концентрацию, значит, есть основания [для предъявления обвинения]. Я так понимаю, что у следствия есть свидетель убийства, который подтверждает и умысел, и организацию убийства, тут картинка понятна. Если они умышленно ввели этот препарат, чтобы ребенок не жил, то какие вопросы? Это убийство.

По его словам, сегодня в России врачи обязаны выхаживать новорожденных весом от 500 граммов. Однако младенцы со столько низкой массой тела часто становится тяжелыми инвалидами или просто не выживают.

– Ну представьте: кошка весит три килограмма. А здесь ребенок 500 граммов. Выхаживание таких детей, мало того, что затратно, но есть большая вероятность, что ребенок погибнет или станет инвалидом тяжелейшим. И в таких случаях врачи спрашивают у родителей: "Ну что, будем жить, или как?" Для врачебного сообщества сейчас важно понять, что обсуждать. В ныне действующих правилах – это чистое убийство. Если они считают, что в каких-то ситуациях нужно пересматривать критерии живорождения, эти 500–1000 грамм, тогда надо заниматься этим вопросом и вводить некие критерии, при которых они могут принимать решения об "отключении" ребенка или же спасать его. А они обсуждают конкретное дело, а это непродуктивно.

Никак иначе, как выкидыш в 22–23 недели, мы не воспринимаем рождение этого ребенка

Обвинения врачей в убийстве не что иное, как зарабатывание следователями звездочек на погоны, считает координатор калининградского Общественного комитета по здравоохранению Людмила Зелинская.

– Это высасывание из пальца вины, чтобы привести врачей, которые вроде бы поднимают голову за свои права, в полное повиновение. Это просто спекуляция и зарабатывание каких-то новых звездочек по легкому, более усиленных пайков и хороших званий, чтобы выйти на хорошую пенсию. Я больше никак не воспринимаю действия следственных органов, – заявила Зелинская.

Зелинская уверена, что обвинения в убийстве ребенка не имеют смысла:

– Никак иначе, как выкидыш в 22–23 недели, мы не воспринимаем рождение этого ребенка. Да, он, может быть, некоторое время будет жив, но это не значит, что он жизнеспособен. Как можно сказать "умышленное убийство" про плод, который еще не дозрел. Категорически нет! Я с этим не согласна.

Врачам необходимо объединяться в крупные профсоюзы для защиты своих прав, говорит Зелинская. А также учиться отстаивать своих коллег, выходя на митинги.

– Иначе их по надуманным причинам перещелкают по одному. А большую часть заставят за копейки работать, не поднимая головы, – отметила Зелинская. – Будет ли акция [в поддержку врачей в Калининграде] – спросите врачей. До тех пор, пока они не будут сами защищаться, мы защищать их не будем. Мы вышли в защиту доктора Черемисиной – из 30 человек ни одного доктора не было. Пока сами не захотят, ничего не будет.

Надежду на справедливое расследование выразил калининградский губернатор Антон Алиханов. В соцсетях набирает популярность хештег #ЯЭлинасушкевич. Петицию в поддержку Сушкевич на данный момент подписало свыше 25 тысяч человек.