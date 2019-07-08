СМИ: грузчикам в Шереметьеве в пять раз повысили зарплату

Руководство компании "Шереметьево хэндлинг", которая отвечает за обработку багажа в московском аэропорту Шереметьево повысило зарплаты грузчикам в пять раз. Однако решить проблему с задержками выдачи багажа это не помогло, пишут "Ведомости".

В мае грузчикам платили 45 тысяч рублей, в июне они стали получать более 200 тысяч рублей. Об этом в ходе совещания в министерстве транспорта заявил гендиректор Шереметьева Михаил Василенко. Однако он не уточнил, фиксированная ли это зарплата или максимальный доход с учетом бонусов и переработок. А также, кому платят такую зарплату: всем грузчикам или вновь нанимаемым.

Аэропорт планировал полностью решить проблемы с багажом к 1 июля. По словам Василенко, нормализовать ситуацию не удаётся, поскольку кто-то из бывших грузчиков спланировал отпуск, а кто-то нашёл новое место работы. Проблема осложняется ещё и тем, что новых работников необходимо обучать в течение двух меясцев. Также аэропорт как стратегический объект не может нанимать на работу не граждан России.



Сообщения о многочасовых задержках выдачи багажа в Шереметьеве появились в социальных сетях в конце мая. В начале июня пресс-служба аэропорта подтвердила, что такая проблема существует, объяснив ситуацию пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.

В конце прошлой недели по требованию транспортной прокуратуры были уволены несколько сотрудников компании "Шереметьево Хэндлинг" .