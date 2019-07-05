Из-за коллапса с багажом уволили сотрудников "Шереметьево Хэндлинг"

Несколько сотрудников компании "Шереметьево Хэндлинг" уволены по требованию транспортной прокуратуры из-за недавних массовых сбоев при выдаче и приёме багажа в московском аэропорту. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, уволены генеральный директор организации, его заместитель по обслуживанию пассажиров и ещё несколько руководителей служб, связанных с багажом.

Сообщения о многочасовых задержках выдачи багажа в Шереметьеве появились в социальных сетях в конце мая. В начале июня пресс-служба аэропорта подтвердила, что такая проблема существует, объяснив ситуацию пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.

По информации СМИ, аэропорт испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж. Генеральный директор Шереметьева Михаил Василенко отрицает существование такой проблемы и объяснил задержки изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа.

Проблему с багажом в Шереметьево обсуждали в кулуарах Петербургского международного экономического форума. На момент его проведения сообщалось о тонне неразобранного багажа в московском аэропорту.