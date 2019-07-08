В Греции после парламентских выборов сменилась власть

На парламентских выборах в Греции победила правоцентристская партия "Новая демократия" во главе с Кириакосом Мицотакисом. Она набрала около 40 процентов голосов. Это почти на 8 процентов больше, чем у её главного оппонента – коалиции радикальных левых сил СИРИЗА во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом.

Таковы предварительные результаты после обработки более 94 процентов бюллетеней. Официальные итоги выборов пока не объявили. Однако Ципрас уже поздравил Мицотакиса с победой. Тот, в свою очередь, пообещал гражданам Греции снижение налогов, привлечение инвестиций и оживление экономики.

"Новая демократия" может рассчитывать на абсолютное большинство в парламенте – это 158 мест из 300 с учётом 50 дополнительных мандатов, которые получает победитель выборов. Это позволит партии Мицотакиса самостоятельно сформировать правительство.

СМИ отмечают, что по итогам выборов в парламент в этот раз не прошла националистическая партия "Золотой рассвет", известная своими расистскими и ксенофобскими заявлениями. При этом трехпроцентный барьер удалось преодолеть новой ультраправой партии "Греческое решение" экс-журналиста Кириакоса Велопулоса. Она получит 10 мандатов.