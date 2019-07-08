Смягчение муниципального фильтра в двух регионах не изменит ситуацию

Снижение муниципального фильтра в Курганской и Липецкой областях не обеспечило равный доступ кандидатов к выборам. Об этом говорится в докладе движения в защиту прав избирателей "Голос".

В нём отмечается, что смягчение муниципального фильтра было "косметическим" (снизился всего на один процент). Таким образом, ни один из кандидатов по-прежнему не сможет преодолеть фильтр без поддержки со стороны представителей "Единой России".

Правозащитники настаивают, что чистоту выборов можно обеспечить только при возможности самовыдвижения с полной отменой или существенным смягчением муниципального фильтра. Сейчас же самовыдвижение на выборах глав регионов ввели в законы семи субъектов Федерации исходя из сугубо конъюнктурных пожеланий кандидатов, которые пожелали дистанцироваться от антирейтинга "партии власти", говорится в докладе.

На прошлой неделе правительство России не поддержало снижение муниципального фильтра. Законопроект предлагает установить верхнюю планку муниципального фильтра в 5 процентов. Сейчас кандидаты в губернаторы должны собрать от 5 до 10 процентов таких подписей муниципальных депутатов – в зависимости от региона.

Оппозиция и независимые кандидаты выступают за полную отмену муниципального фильтра, так как считают, что единственный его смысл – это подбор "удобных соперников" для кандидатов от "Единой России".