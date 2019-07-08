Суд не стал считать критику "Единой России" оскорблением власти

Суд в Татарстане прекратил административное дело об оскорблении власти в отношении местного жителя Максима Семина, возбужденное полицией за пост о "Единой России" во "ВКонтакте". О решении суда написал в своем телеграм-канале глава международной "Агоры"Павел Чиков.

В публикации Семин назвал депутатов правящей партии "сбродом воров и мошенников", которые "жрут и не краснеют".

Суд посчитал, что "негативность оценки деятельности той или иной партии, её членов, а также представителей власти, содержащаяся в высказываниях" не представляет состава правонарушения.

26 июня суд в Хакасии прекратил дело об оскорблении власти против местного жителя Вячеслава Шоева, которое завели из-за поста о губернаторе. Это был первый подобный случай в России.

Закон об оскорблении власти и государственных символов в интернете вступил в силу в России в конце марта. За нарушение граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.

В Госдуме были недовольны, что в регионах мэры и губернаторы тоже могут использовать этот закон. Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что закон направлен на защиту символов власти, флага и герба, однако им нельзя ограничивать право критиковать власть. Спустя несколько дней источники Дождя рассказали, что Кремль дал указание прекратить наказывать за оскорбление конкретных чиновников, в том числе Путина.