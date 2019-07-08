Германия отказалась отправлять войска в Сирию по просьбе США

Германия не будет дислоцировать в Сирию наземные войска, как об этом страну попросили власти США, сообщил в понедельник представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Вместо этого Берлин продолжит выполнение уже взятых на себя обязательств, заявили власти Германии.

Зайбер добавил, что участникам коалиции против "Исламского государства" следует в ближайшее время обсудить дальнейшие шаги и "разумно распределить" как военные, так и гражданские задачи. Германия продолжит воздушные разведывательные операции из территории Иордании, но не намерена вводить войска в Сирию, заявил представитель правительства ФРГ.

Отправку военных также не поддержали ни оппозиционные, ни поддерживающие правительство фракции германского парламента. Против этого шага выступили как оппозционные "Левые", "Зелёные" и Свободная демократическая партия, так и правящая коалиция христианских демократов и социал-демократов.

Отправить немецких военных в Сирию накануне призвал спецпредставитель правительства США по Сирии Джеймс Джеффри. Эти силы могли бы частнчно заменить американских военных в регионе, заявил американский чиновник в интервью изданию Die Welt.

В конце 2018 года президент США Дональд Трамп заявил об уходе американских военных из Сирии. Решение позже было частично пересмотрено. В результате разногласий по этому поводу в декабре 2018 года в отставку ушёл глава Пентагона Джеймс Мэттис.

7 июля сообщалось, что в результате сирийско-российского наступления в провинции Идлиб на севере Сирии погибло более 500 человек. Сама операция началась в конце апреля.

Россия в вооружённом конфликте в Сирии оказывает поддержку правительству президента Башара Асада. Страны Запада же поддерживают сирийску оппозицию. Линию соприкосновения оппозиции и сил правительства в регионе Идлиба, который контролируется оппозицией, на совместной основе патрулируют российские и турецкие военные. Анкара в прошлом неоднократно выступала против президента Асада, при этом прямо не поддержав оппозиционных группировок.