ОБСЕ осудила аннексию Крыма и милитаризацию Чёрного моря

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Люксембургскую декларацию. Её частью стала резолюция с осуждением России из-за аннексии Крыма и милитаризации Чёрного моря. Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Высоцкий в Facebook.

Частью принятого документа стала литовская резолюция об угрозе газопровода "Северный поток-2". Его назвали "потенциальным средством политического и экономического принуждения" для зависимых от поставок энергоресурсов государств.

Кроме этого, в одном из пунктов Люксембургской декларации указано, что именно Россия не выполняет Минские договоренности.

Глава российской делегации в ОБСЕ Пётр Толстой заявил, что итоговую декларацию приняли при отсутствии в зале необходимого числа парламентариев. По его словам, Россия не оставит это без ответа. Представители Украины в ОБСЕ утверждают, что некоторые российские делегаты пытались сорвать принятие Люксембурской декларации, не явившись на её обсуждение.