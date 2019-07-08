Избитой девочке из Ингушетии придётся ампутировать правую кисть

Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приёмной семье, придётся ампутировать правую руку. Об этом со ссылкой на врачей сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

По её словам, первоначальные прогнозы были более оптимистичными, но за последние сутки они не оправдались, а состояние девочки остается тяжёлым. Сейчас врачи будут пытаться спасти левую руку семилетней Аиши Ажиговой, заявила Кузнецова.

Семилетняя девочка была доставлена в одну из больниц Назрани 4 июля. Она поступила в госпиталь с множественными травмами. Выяснилось, что она росла в семье тёти по линии отца без оформления документов об опеке. Родственница регулярно истязала ребёнка.​

После Ажигову перевели в НИИ неотложной детской хирургии в Москве. Врачи обнаружили у неё переломы рёбер и травму позвоночника, серьёзные повреждения конечностей, нарушения кровотока.

Накануне о приёмной семьи Аиши рассказал замначальника подразделения по делам несовершеннолетних МВД Ингушетии Адам Мургустов. По его словам, муж её 35-летней тёти, которую уже арестовали по обвинению в пытках, числится в рядах местной полиции.