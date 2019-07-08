Российские рок-музыканты записали песню в поддержку "Нового величия"

Российские рок-музыканты записали песню в поддержку арестованных по делу "Нового величия", суд над которыми в данный момент идёт в Москве.
Трек под названием "Хочу чаю" и любительское видео на него выложила на своей странице в Фейсбуке телеведущая и организатор "Марша матерей" Татьяна Лазарева. Именно она стала инициатором записи. Также Лазарева исполнила один из куплетов.
Кроме неё, в песне поют Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, лидер группы "Звери" Роман Билык, Алексей Кортнев, Максим Леонидов, Пётр Налич, Вася Обломов и певица MANIZHA.
Текст для композиции написал Сергей Чиграков, более известный как ЧиЖ. Непосредственно "Новое величие" в нём не упоминается. Повествование ведётся от лица девушки, которая полюбила политзаключённого – простого советского рокера, отправленного КГБ на Колыму за свои песни.
В предисловии к видео Татьяна Лазарева написала, что за год с момента проведения "Марша матерей" в поддержку арестованных по делу "Нового величия" многие об этом деле уже забыли. Между тем, "следствию так и не удалось найти конкретных доказательств вины подсудимых".
Лазарева подчеркнула, что людей обвиняют в том, что они "просто обсуждали политику" – в частности "возможность смены власти в нашей стране", и что "в ситуации, в которую попали они, может оказаться любой неравнодушный российский гражданин".
- Предполагаемые участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в Москве в марте 2018 года. Большинство из них – молодые люди до 25 лет. Вячеслав Крюков, Дмитрий Полетаев, Пётр Карамзин и Руслан Костыленков были заключены под стражу и находятся в следственном изоляторе, ещё четверо – Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов – помещены под домашний арест. При этом Павликову и Дубовик, которым на момент задержания было 18 и 20 лет соответственно, отпустили из СИЗО домой только в августе прошлого года – после неоднократных жалоб на состояние здоровья и массовых акций в их поддержку.
- Обвинение по делу "Нового величия" строится на показаниях нескольких человек, один из которых, как считает защита, был внедрён в группу молодежи по заданию ФСБ. Согласно материалам дела, "Руслан Д.", указанный в документах как Александр Константинов, предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу и арендовал офис для проведения "учредительных собраний". По показаниям некоторых обвиняемых, именно это позволило завести уголовное дело на целую группу людей. При этом Руслан Д. удерживал нескольких участников оппозиционного чата от выхода из него. По словам родителей обвиняемых, в итоге Руслан просто "пропал из уголовного дела" – в обвинительном заключении о нём нет ни слова. При этом суды отказывают родителям в подаче заявления на провокатора по статье "подстрекательство".
- Всего по делу "Нового величия" проходят десять человек. Двое из обвиняемых, Рустам Рустамов и Павел Ребровский, признали вину и заключили сделку со следствием. Их дела рассматривались в особом порядке. В итоге Рустамов получил полтора года лишения свободы условно, Ребровский – два с половиной года колонии общего режима. В понедельник Ребровский, выступая на суде над остальными фигурантами дела, заявил, что заключил досудебное соглашение и дал нужные показания следователю под давлением и в результате шантажа.
- В апреле девять из десяти обвиняемых по делу "Нового величия" были внесены в список террористов и экстремистов, который составляет российская финансовая разведка – Росфинмониторинг. Все их счета были заблокированы, они не могут вступить в наследство и оформить доверенность у нотариуса.