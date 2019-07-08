Российские рок-музыканты записали песню в поддержку "Нового величия"

Российские рок-музыканты записали песню в поддержку арестованных по делу "Нового величия", суд над которыми в данный момент идёт в Москве.

Трек под названием "Хочу чаю" и любительское видео на него выложила на своей странице в Фейсбуке телеведущая и организатор "Марша матерей" Татьяна Лазарева. Именно она стала инициатором записи. Также Лазарева исполнила один из куплетов.

Кроме неё, в песне поют Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, лидер группы "Звери" Роман Билык, Алексей Кортнев, Максим Леонидов, Пётр Налич, Вася Обломов и певица MANIZHA.

Текст для композиции написал Сергей Чиграков, более известный как ЧиЖ. Непосредственно "Новое величие" в нём не упоминается. Повествование ведётся от лица девушки, которая полюбила политзаключённого – простого советского рокера, отправленного КГБ на Колыму за свои песни.

В предисловии к видео Татьяна Лазарева написала, что за год с момента проведения "Марша матерей" в поддержку арестованных по делу "Нового величия" многие об этом деле уже забыли. Между тем, "следствию так и не удалось найти конкретных доказательств вины подсудимых".

Лазарева подчеркнула, что людей обвиняют в том, что они "просто обсуждали политику" – в частности "возможность смены власти в нашей стране", и что "в ситуации, в которую попали они, может оказаться любой неравнодушный российский гражданин".