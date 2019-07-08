ТВ-провокация имени Путина-Медведчука

ВГТРК продолжает рекламировать "телемост с Украиной", затеянный вместе с украинским каналом NewsOne. Те и другие отлично знали, какой взрыв негодования это вызовет в Украине. Провокация удалась на все сто. NewsOne отказался от участия в проекте. Но не потому что счел для себя неприличным партнерство с российскими пропагандистами, а "из-за угроз физической расправы", что дало повод федеральным каналам РФ в очередной раз завопить о зверином оскале бандеровщины. ВГТРК тем не менее проведет такой телемост. Можно предположить, что в нем примет участие украинский политик Виктор Медведчук, контролирующий NewsOne. Государственное российское телевидение фактически ведет его предвыборную кампанию, видимо в надежде повлиять на выбор украинских избирателей. В эфире - украинские журналисты Роман Цимбалюк, Леонид Швец, Галина Петренко. Ведущая Елена Рыковцева.

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