Трамп заявил, что не будет иметь дело с британским послом

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет иметь дело с британским послом в Вашингтоне Кимом Дарроком. Об этом он написал в Твиттере, добавив, что, хоть лично и не знает дипломата, "но в США его не любят и не думают о нём хорошо".

Он назвал хорошей новостью для Великобритании то, что там вскоре сменится премьер-министр.

6 июля таблоид The Daily Mail опубликовал фрагменты сообщений Даррока для британского внешнеполитического ведомства. В них дипломат называет Трампа "неумелым" и "некомпетентным" руководителем. Британский МИД начал расследование утечки. Ранее в ведомстве заявили, что мнения послов могут не совпадать с точкой зрения властей, и выразили надежду, что госслужащие смогут правильно обращаться с поступающей к ним информацией.