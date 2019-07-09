В Якутске журналиста обвинили в злоупотреблении свободой информации

В городской суд Якутска направили дело по обвинению журналиста еженедельника "Якутск вечерний" Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Административное дело было открыто участковым уполномоченным, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, "воздействующий на подсознание людей". В Союзе журналистов России заявили, что впервые столкнулись с преследованием по статье о злоупотреблении свободой информации.

В апреле газета "Якутск вечерний" опубликовала статью Романова о программисте Северо-Восточного федерального университета Антоне Аммосове, которого, по его словам, похитили, избивали и пытали сотрудники ФСБ из-за комментариев про дело "Сети" и взрыв в здании ФСБ в Архангельске.

2 июля в редакцию пришел участковый уполномоченный и потребовал от автора статьи Михаила Романова поехать с ним в отдел. Журналист отказался, после этого полицейский составил протокол о неподчинении законным требованиям представителя власти. На следующий день он снова приехал в редакцию и составил протокол о злоупотреблении свободой информации.

Полицейский посчитал, что фраза Романова: "это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…"содержит"скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние".

Ранее газета "Якутск вечерний" стала первым СМИ в России, к сотрудникам которой пытались применить закон о фейковых новостях.