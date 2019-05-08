Житель Якутска, заявивший о пытках в ФСБ, сообщил о новых угрозах

В Якутске педагог робототехники Антон Аммосов, рассказавший журналистам о том, что его похитили и пытали сотрудники Федеральной службы безопасности, заявил об угрозах. Как он сообщил "Медиазоне", в конце апреля ему позвонил один из оперативников и пригласил его на встречу. На неё Аммосов пришёл с адвокатом, что, по словам собеседника, "сильно разозлило" представителя ФСБ.



Во время разговора оперативник высказывал недовольство тем, что увидел в публикации о пытках в региональном ФСБ, своё имя и фамилию. Материалы ранее вышли в местном издании "Якутск вечерний" и на портале "ОВД-Инфо". Как утверждает Аммосов, сотрудник ведомства назвал его "неадекватным" и требовал объяснить, зачем он давал интервью, а также обвинил в том, что педагог пиарится на этой ситуации. Представитель ФСБ отметил, что из-за публикаций в СМИ его вызывали к руководству.



"Ругал меня, что все это всплыло. <…> Он сказал, что я сделал себе только хуже и что мои данные и телефоны отправили в Москву. Он мне говорил, что Следственный комитет очень легко меняет статус свидетеля на обвиняемого", – сообщил Аммосов.

В ноябре 2018 года Антона Аммосова задержали сотрудники ФСБ из-за комментариев на местном сайте ykt.ru про дело "Сети" и взрыв в здании ФСБ в Архангельске. В своих текстах он поддерживал действия анархистов. Как утверждает педагог, во время задержания его избивали и угрожали пытками током, вскоре он был уволен с работы, а в его квартире проведён обыск. Через два дня об этом написала газета "Якутск вечерний", затем его вызвали из-за этих публикаций в ФСБ. Аммосову угрожали возбуждением против него дела об оправдании терроризма, а его комментарии с сайта и в чатах в телеграме отправили на лингвистическую экспертизу. По данному делу он находится в статусе свидетеля.