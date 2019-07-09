Суд отменил штраф для Александра Пушкина за критику судей

Суд в Архангельске прекратил административное дело против местного жителя Александра Пушкина и отменил назначенный ему ранее судом низшей инстанции штраф 30 тысяч рублей по статье о неуважении к органам власти.
Жителя Архангельска ранее оштрафовали за комментарий про суды над участниками акций протеста против мусорного полигона на станции Шиес. В группе ВКонтакте "Поморье — не помойка" он с использованием ненормативной лексики возмутился штрафами, которые ранее суды назначили противникам строительства мусорного полигона в Шиесе. Кроме Пушкина, протокол о неуважении к власти составили и на жительницу Архангельска Елену Макарову, которая написала под тем же постом ВКонтакте, что судьи "оборзели".
Судья Октябрьского районного суда Архангельска Сергей Ярмолюк, обосновывая своё решение об отмене штрафа для Пушкина, написал, что осуществление правосудия предполагает повышенное внимание общества к судебным актам, а привлечение к ответственности за несогласие с выводами суда будет противоречить статье конституции о свободе слова и Европейской конвенции о защите прав человека. Решение суда цитирует "Медиазона".
- По недавно введённой административной статье об оскорблении власти к ответственности в разных регионах России были привлечены уже более 10 человек, большинство из них - из Архангельской области. Особый резонанс получили решения суда о штрафах за негативные комментарии в адрес президента Владимира Путина. Сам Путин утверждал, что цель закона - защита от оскорблений не отдельных лиц, а государственных символов.
- На станции Шиес строят мусорный полигон для ввоза в регион мусора из Москвы. Планируется, что он займет территорию в 300 гектаров. Местные жители считают, что работа полигона приведет к экологической катастрофе. Активисты дежурят у стройки и блокируют дороги к станции, в Архангельской области проходят акции протеста.
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