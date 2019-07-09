Суд отменил штраф для Александра Пушкина за критику судей

Суд в Архангельске прекратил административное дело против местного жителя Александра Пушкина и отменил назначенный ему ранее судом низшей инстанции штраф 30 тысяч рублей по статье о неуважении к органам власти.

Жителя Архангельска ранее оштрафовали за комментарий про суды над участниками акций протеста против мусорного полигона на станции Шиес. В группе ВКонтакте "Поморье — не помойка" он с использованием ненормативной лексики возмутился штрафами, которые ранее суды назначили противникам строительства мусорного полигона в Шиесе. Кроме Пушкина, протокол о неуважении к власти составили и на жительницу Архангельска Елену Макарову, которая написала под тем же постом ВКонтакте, что судьи "оборзели".

Судья Октябрьского районного суда Архангельска Сергей Ярмолюк, обосновывая своё решение об отмене штрафа для Пушкина, написал, что осуществление правосудия предполагает повышенное внимание общества к судебным актам, а привлечение к ответственности за несогласие с выводами суда будет противоречить статье конституции о свободе слова и Европейской конвенции о защите прав человека. Решение суда цитирует "Медиазона".