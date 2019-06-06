Жителя Архангельска оштрафовали за комментарий про Шиес и судей

Жителя Архангельска оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий про суды над участниками акций протеста против мусорного полигона на станции Шиес. Александра Пушкина признали виновным в неуважении к власти из-за критики в адрес судей, сообщает издание 29.ru.

В комментарии Пушкина, который он оставил в группе ВКонтакте "Приморье – не помойка", полиция нашла признаки неуважения к власти. Обвиняемый заявил, что разместил комментарий "на эмоциях". Он возмутился штрафами, которые назначили участникам несогласованного митинга против строительства мусорного полигона. Его Пушкин называет незаконным.

По данным 29.ru, такой же протокол составили на жительницу Архангельска Елену Макарову, которая написала под тем же постом ВКонтакте, что судьи "оборзели".

Сегодня также стало известно о задержании одной из участниц акций против свалки на станции Шиес. Полицейские увезли Анну Шекалову из ее дома в поселке Урдома, сообщает "МБХ медиа". В прошлый раз активистку задержали на митинге 29 мая. Шекалова рассказывала об избиении сотрудниками полиции. Она провела несколько дней в больнице и утверждает, что врачи зафиксировали у неё побои.