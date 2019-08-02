Спираль свободы. Яков Кротов – о вращении на своей оси

Жизнь есть круг. Каков в колыбельке, таков в могилку, а сколько годиком покрутился между роддом и крематорием – это как сколько годичных колец у дерева? Так, да не так. Человек не дерево, хотя человек любит сравнивать дерево с собою и разных людей с разными деревьями. Движение по кругу природы и движение по кругу человека совпадают лишь на сто процентов. Человек же есть сто первый процент, добавленный к стопроцентной обезьяне.

Стопроцентный человек обречён суживать и суживать круги. Энтропос. Так неумело привязанная к столбу лошадь будет ходить кругами, постепенно обматывая верёвку вокруг привязи, пока не остановится впритык к столбу. Так мотоциклист может наяривать один круг за другим, пока не кончится бензин. Может мотоциклист и другое: наяривать один круг за другим, подымаясь вверх. Когда-то в парках развлечений строили специальные круглые зданьица для такого аттракциона, завершавшегося мощным броском через пропасть, и в цирках такое проделывали. Человек так же описывает круги как изобретённое человеком колесо, а уж едет ли это колесо вперёд или назад, везёт ли это колесо что-нибудь или не везёт, это решает человек.

Свобода не имеет пенсионного возраста

Бесчеловечность пытается лишить человека свободы, чтобы ехал куда скажут и вёз что скажут. Свобода не в том, чтобы укатиться куда-нибудь подальше от людей-штурвалов, превративших себя в рулевых человеков. Очень часто катиться некуда, но свобода не в укатывании. Свобода в том, чтобы и внутри несвободы вращаться на своей, а не на чужой оси. Не становиться колесом, на котором четвертуют, а быть, к примеру, каменным колесом – жерновом, превращающим зерно в муку.

Свобода в том, чтобы не отрицать свободу. Это далеко не просто, это не посасывание пустышки на пластиковом колечке, потому что люди есть люди и даже худшие из них, самые рабовладельческие из рабовладельцев, хотят считать себя и своих рабов свободными людьми. Раб тот, кто считает проповедь свободы всего лишь работой – пока платят за свободу, будем свободными; когда будут платить за что-то другое, будем что-то другое, а на пенсии будем ни то ни сё, а просто.

Свобода не имеет пенсионного возраста. Свобода либо бесконечно увядает, спускаясь вниз по спирали лени, робости, конформизма, либо бесконечно возрастает, подымаясь по спирали человечности, и горе тому, кто упадёт со свободы в скуку, счастье тому, кто раскинет руки и упадёт в объятия свободы.

Яков Кротов – историк и священник, автор и ведущий программы Радио Свобода "С христианской точки зрения"

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