Работников судоверфи "Звезда" переводят на сокращённую неделю

Большая часть работников дальневосточного завода "Звезда" в городе Большой Камень с августа по декабрь переведут на неполную рабочую неделю. Такое решение принято из-за временного отсутствия государственного оборонного заказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Председатель профсоюза завода Ольга Скрипко сообщила агентству Интерфакс, что сокращение рабочей недели затронет сотни работников и, конечно же, скажется на зарплате. По её словам, готовятся обращения министру обороны России Сергею Шойгу и в Госдуму по поводу сложившейся ситуации.

Руководство завода "Звезда" утверждает, что примет меры, чтобы не потерять квалифицированных специалистов.