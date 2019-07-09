Работников судоверфи "Звезда" переводят на сокращённую неделю

Большая часть работников дальневосточного завода "Звезда" в городе Большой Камень с августа по декабрь переведут на неполную рабочую неделю. Такое решение принято из-за временного отсутствия государственного оборонного заказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Председатель профсоюза завода Ольга Скрипко сообщила агентству Интерфакс, что сокращение рабочей недели затронет сотни работников и, конечно же, скажется на зарплате. По её словам, готовятся обращения министру обороны России Сергею Шойгу и в Госдуму по поводу сложившейся ситуации.
Руководство завода "Звезда" утверждает, что примет меры, чтобы не потерять квалифицированных специалистов.
- Судоверфь "Звезда" в закрытом городе Большой Камень является крупнейшим судостроительным комплексом на востоке России, специализирующимся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных лодок.С 2009 года по поручению президента Владимира Путина на её базе строится одноименный судостроительный комплекс. Общая стоимость проекта, в котором участвует госкомпания "Роснефть", превысила 200 миллиардов рублей.
- По данным правоохранительных органов, при строительстве судоверфи "Звезда" в Приморье было похищено не менее семи с половиной миллиардов рублей.
- Расследование дела продолжается уже четыре года. Главным обвиняемым по делу о хищениях проходит бывший генеральный директор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Игорь Борбот, который в настоящее время скрывается в США. Ещё один обвиняемый – Алексей Бойцов – был депортирован в Россию из Соединенных Штатов и частично признал вину.