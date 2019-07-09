Мосгорсуд отклонил апелляцию Навального на арест

Московский городской суд во вторник отклонил апелляцию оппозиционера Алексея Навального на административный арест, который ему был назначен по обвинению в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Суд 1 июля отправил Навального под арест на 10 суток. По версии обвинения, 12 июня, во время несогласованного шествия в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики, Навальный участвовал в перекрытии улицы, а также скандировал политические лозунги.

Свой арест политик связывает с активным участием в кампании по выдвижению оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую пройдут 8 сентября. Из-за ареста Навальный пропустил последние дни кампании по сбору подписей и подачу документов в избирательную комиссию. Сам Навальный не может участвовать в выборах, однако его команда поддержала ряд кандидатов, в том числе сотрудников ФБК Любовь Соболь и Ивана Жданова.

В суде Навальный заявил, что из всех 500 задержанных на марше в поддержку Голунова аресту подверглись только три человека, что, по его мнению, подтверждает, что он стал жертвой избирательного правосудия.