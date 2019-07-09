ЕСПЧ вынес первое решение по делу о домашнем насилии в России

Европейский суд по правам человека присудил более 25 тысяч евро россиянке Валерии Володиной, которой пришлось покинуть страну из-за преследования бывшего сожителя и бездействия полиции. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.
Страсбургский суд постановил, что российские власти нарушили в отношении заявительницы статьи Европейской конвенции по защите прав и свобод человека, которые запрещают бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и дискриминацию.
Суд в Страсбурге назначил Володиной 20 тысяч евро компенсации морального вреда и 5 тысяч 875 евро за судебные издержки.
Иск был подан 1 июня 2017 года. Жительница Ульяновска Володина рассказала, что её бывший молодой человек неоднократно её избивал, угрожал убийством и даже похищал. Несмотря на поданные заявления в полицию, уголовное дело возбуждать отказывались из-за "отсутствия состава преступления", говорится в иске. В начале 2018 года против мужчины все-таки возбудили дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни после того, как он опубликовал интимные фотографии заявительницы. Однако в итоге "расследование не дало никаких результатов". Володина из опасений за свою безопасность сменила имя и покинула страну.
- По данным Росстата, в 2016 году от домашнего насилия в России пострадали 16 миллионов женщин, причем в 40 процентах случаев преступления совершались внутри семьи.
- С 2017 года в России действует закон о декриминализации побоев. Побои в отношении близких родственников из разряда уголовного преступленияпереведены в административное правонарушение. По данным правозащитников, после принятия закона количество жалоб на домашнее насилие увеличилось.