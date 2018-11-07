Для жителя Серпухова, отрубившего жене кисти рук, просят 17 лет

Сторона обвинения запросила 17 лет колонии строгого режима для жителя Серпухова Дмитрия Грачева, который из ревности отрубил своей супруге Маргарите кисти рук. Об этом сообщает агентство "Москва".
Грачеву предъявлены обвинения в похищении, угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью. Сам он согласен лишь с последним пунктом.
11 декабря 2017 года 26-летний Дмитрий Грачев, подозревавший свою супругу в изменах, вывез ее в лес и топором отрубил ей сначала пальцы, а затем кисти рук. После этого Грачев отвез жену в районную больницу, а сам сдался полиции.
В отношении участкового, проигнорировавшего жалобу Маргариты Грачевой, возбудили дело о халатности. Сама потерпевшая рассказывала, что неоднократно жаловалась на угрозы со стороны мужа.
Правозащитники считают случай Маргариты Грачевой одним из многочисленных примеров бездействия властей при жалобах на домашнее насилие.
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