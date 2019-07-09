Путин не будет вводить санкции против Грузии: "Мало ли что кто ляпнул"

Президент России Владимир Путин заявил во вторник, что не намерен вводить новые санкции против Грузии в связи с ситуацией вокруг оскорбительных высказываний журналиста Георгия Габунии в его адрес на телеканале "Рустави-2".

"Мало ли кто что ляпнул" - сказал Путин о выступлении, отметив, что не хочет новых санкций в знак уважения к грузинскому народу. Президент России, отвечая на вопросы журналистов в Екатеринбурге, также сказал, что не будет инициировать уголовное преследование Габунии. "Много чести - возбуждать против таких уголовные дела, - сказал Путин. - Пусть вещает дальше".

Госдума России ранее во вторник приняла заявление, которое рекомендует правительству рассмотреть вопрос целесообразности применения в отношении Грузии специальных экономических мер. Речь может идти, в частности, о запрете импорта грузинского вина и минеральной воды, а также о заморозке денежных переводов из России в Грузию.

Звучат и более радикальные призывы. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если Грузия в течение трёх дней не извинится, границу с ней необходимо перекрыть.

МИД России ранее резко осудил выступление Габунии, но в то же время отметил, что власти Грузии отмежевались от него.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге во вторник призвала Россию воздержаться от эскалации конфликта. Она подтвердила свою оценку случившегося, назвав его "провокацией". Ответственность за неё она возложила на "радикальные силы". Говоря о России, президент Грузии заметила: "Будет парадоксально, если соседняя страна ответит на провокацию, как она сама называет "радикальных сил", и этим будет содействовать их деструктивным целям". По словам Зурабишвили, Грузия привержена мирной политике. Она подчеркнула, что, несмотря на обострение внутриполитической обстановки, в Грузии не зафиксировано ни одного инцидента, который бы угрожал безопасности иностранных туристов.

Телеведущий Георгий Габуния в своей авторской программе в воскресенье перешёл на русский язык и обратился к Путину, которого он обвинил в оккупации грузинских территорий, с оскорбительной речью, используя нецензурную лексику. Выступление журналиста осудили как власти Грузии, так и Михаил Саакашвили. У здания телеканала прошли митинги протеста, участники которых называли выступление Габунии провокацией на фоне и без того обострившихся отношений России и Грузии.

Телеканал "Рустави-2" отстранил Габунию от работы на два месяца. В то же время, генеральный директор телеканала Ника Гварамия подчеркнул, что журналист не будет уволен, поскольку не нарушил законы и конституцию.