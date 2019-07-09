В "Красное и Белое" снова пришли с обысками

В офисе компании "Красное и Белое" проходят обыски. Её представитель сообщил, что сотрудники правоохранительных органов проверяют одного из контрагентов для подтверждения деловых связей между ним и сетью магазинов. Он отметил, что поверяющие ведут себя корректно и что им предоставляются все запрашиваемые документы.

В конце прошлого года на складах сети также проходили обыски. Тогда компанию подозревали в торговле контрафактной продукцией и неуплате налогов, однако никаких нарушений обнаружено не было.

Агентство "Интерфакс" отмечает, что "Красное и Белое" является на данный момент лидером рынка специализированной алкогольной розницы. Сеть магазинов была основана в 2006 году в Челябинской области.

Месяц назад юридические лица сети "Красное и Белое", всего более 30 компаний, были переведены на баланс кипрской компании "Амелиор Инвестментс Лимитед". До этого сообщалось, что владелец "Красного и Белого" Сергей Студенников договорился с бенефициарами сетей магазинов "Дикси" и "Бристоль" об объединении активов. Таким образом, по словам бизнесменов, они намерены создать один из крупнейших по обороту ритейлеров в России.