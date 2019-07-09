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Джереми Корбин заявил о поддержке позиции "остаться в ЕС"

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Джереми Корбин предложил следующему лидеру консерваторов, который сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра, провести второй референдум о Брекзите – до уже назначенной даты выхода Великобритании из ЕС 31 октября 2019 года. Корбин заявил, что лейбористы в парламенте будут голосовать против выхода из ЕС.

По словам лидера лейбористов, партия переходит на позицию "остаться в ЕС", чтобы не допустить выхода из ЕС без соглашения и помешать иным возможным шагам консерваторов, которые могли бы причинить вред стране.

Корбин, однако, не сказал, что он будет делать в случае, если его партия победит на всеобщих выборах, а сам он, в результате такой победы возглавит будущее правительство и взвалит на свои плечи всю тяжесть ответственности за решение проблемы Брекзита.

Некоторые высокопоставленные участники команды Корбина выражают желание, чтобы лидер лейбористов, при любом исходе предстоящих парламентских выборов, занял позицию "остаться в ЕС".

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