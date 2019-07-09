Суд Одессы полностью оправдал обвинённого в злоупотрблениях мэра

Суд в Одессе оправдал мэра города Геннадия Труханова, которому ранее было выдвинуто обвинение в присвоении денег и злоупотреблении властью. Согласно решению суда, прокуратуре не удалось доказать умысел Труханова в совершении этих действий, сообщает "Украинская правда".

Труханова обвиняли в том, что он приобрёл здание местного завода "Краян" у собственника по завышенной цене и тем самым нанёс ущерб бюджету Одессы. Также утверждалось, что чиновники мэрии завышали стоимость работ по ремонту дорог. Однако суд постановил, что невозможно определить стоимость завода и тем самым оценить, был ли нанесён ущерб бюджету города.

Геннадий Труханов был задержан правоохранителями 14 февраля 2018 года и передан сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины. Однако днём позже его отпустили и он вернулся к исполнению обязанностей мэра, после того, как за него поручился депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Голубов.