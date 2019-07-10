В Венесуэле находятся сотни российских военных, которые поддерживают режим Мадуро. Об этом заявил глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер, выступая во вторник на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Сената США.

Так Фоллер прокомментировал слова президента России Владимира Путина в недавнем интервью Financial Times об отсутствии российских войск в Венесуэле.

По словам американского адмирала, Россия не произвела вывод своих военных из Венесуэлы, о чём сообщалось ранее, в том числе российскими официальными лицами.

В конце июня посольство России в Каракасе сообщило, что российские военные покидают страну. О том, сколько человек возвращается в Россию, не уточнялось. Как отмечалось в сообщении, российские специалисты "находились в Венесуэле последние три месяца, оказывая техническую помощь, предоставляемую Россией по контрактам в военно-технической сфере".

В марте агентство Reuters сообщило о прибытии в Венесуэлу около 100 российских военнослужащих, в том числе специалистов по кибербезопасности.

Белый дом обвинил Кремль в попытке вмешаться во внутренние дела Венесуэлы. Российский МИД в ответ сообщил, что самолеты перевозили только специалистов, которые обслуживали контракты на продажу оружия.

С начала года в Венесуэле продолжается противостояние между сторонниками оппозиционера Хуана Гуайдо и действующего президента Николаса Мадуро. Гуайдо признали легитимным временным президентом Венесуэлы США, большинство стран Европы и Южной Америки. Мадуро поддерживают Россия, Китай, Турция, Иран, Куба и Боливия.