Россия сообщила о выводе своих военных из Венесуэлы

Российские военные, находившиеся в Венесуэле, покидают страну. Об этом сообщило посольство России в Каракасе. В дипведомстве уточнили, что россияне провели плановые работы и 26 июня должны вылететь в Москву на самолёте "Ил-62". О том, сколько человек возвращается в Россию, не уточняется.

Ранее о том, что в Каракас прибыл самолет российского министерства обороны, 25 июня сообщило агентство Reuters. Этот же борт вместе с транспортным самолётом "Ан-124" приземлился в аэропорту Каракаса в марте. Тогда сообщалось, что из России прибыло около 100 военнослужащих. По данным Reuters, в числе переброшенных в Венесуэлу 24 марта российских военных есть специалисты сил специального назначения, в частности по кибербезопасности.

Прибытие российских военных самолетов в Венесуэлу вызвало дипломатические споры между Вашингтоном и Москвой. Белый дом обвинил Кремль в попытке вмешаться во внутренние дела Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна "убраться" из Венесуэлы. Российский МИД в ответ сообщил, что самолеты перевозили только специалистов, которые обслуживали контракты на продажу оружия.

С начала года в Венесуэле продолжается противостояние между сторонниками оппозиционера Хуана Гуайдо и действующего президента Николаса Мадуро. Гуайдо признали легитимным временным президентом Венесуэлы США, большинство стран Европы и Южной Америки. Мадуро поддерживают Россия, Китай, Турция, Иран, Куба и Боливия.