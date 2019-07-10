Суд арестовал почти €122 млн на счетах бывшего министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал около 122 миллионов евро (8,7 миллиардов рублей), находящихся на счетах бывшего министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова. Как сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, решение об аресте счетов было принято 4 июля по ходатайству следствия. В каких банках были открыты эти счета, она не уточнила.

В конце июня суд арестовал более 1,6 тысячи акций, также принадлежащих Абызову.

Михаила Абызова задержали 26 марта и на следующий день арестовали. По версии следствия, он похитил 4 миллиарда рублей у двух энергетических компаний в Сибири. Он свою вину не признаёт.

Абызов входит в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes. Издание оценивало его состояние в 1,2 миллиарда долларов в 2011 году, сейчас – в 600 миллионов долларов. Он занимал руководящие должности в крупных энергетических и добывающих компаниях. С 1999 года был зампредом правления, а позже – членом правления РАО "ЕЭС России".