Украина не пустит на Евровидение детей, выступавших в России

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) изменила правила отбора вокалистов на детское Евровидение. Теперь детям, выступавшим в России с начала 2014 года, категорически запрещено представлять Украину на музыкальном конкурсе.

Кроме того, в документе, опубликованном на сайте конкурса, уточняется, что, если участник отборочного тура скрыл факт концертной деятельности на "территории страны-агрессора", оргкомитет может снять его на любом этапе.

Сообщается, что решение об изменении регламента было принято после ситуации с певицей Maruv (Анной Корсун). В феврале она заявила, что не поедет на Евровидение от Украины. Корсун стала победительницей зрительского голосования, она также получила высокие оценки профессионального жюри. Однако у части общественности и организаторов отбора её кандидатура вызвала сомнения в связи с тем, что она нередко выступает с концертами в России, официально признанной на Украине страной-агрессором. От участия в конкурсе отказались и две другие группы, занявшие втрое и третье место в национальном отборе. После этого НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе, который состоялся в Израиле в начале мая.