В Москве на Красной площади полиция задержала семерых крымско-татарских активистов. Они проводили акцию против преследований крымских татар под предлогом борьбы российских властей с терроризмом.

У задержанных в руках были плакаты с надписями "Наши дети не террористы" и "Борьба с терроризмом в Крыму – это борьба с инакомыслием", сообщает телеканал "Дождь". Активистов отвезли в отдел полиции "Китай-город".

Как уточняет "Дождь", акция на Красной площади была приурочена рассмотрению в Верховном суде жалобы на приговор крымским татарам по делу запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир". Четверо обвиняемых в декабре прошлого года получили от 9 до 17 лет колонии по делу об участии в террористической группировке.

Российские правоохранительные органы проводили задержания предполагаемых участников "Хизб ут-Тахрир" не только в аннексированном Крыму, но и на территории России – например, в Татарстане. Весной десятерых обвиняемых там также осудили на сроки до 17 лет.

Правозащитники неоднократно призывали прекратить преследования участников "Хизб ут-Тахрир", которая в ряде стран действует на законных основаниях и не считается экстремистской организацией. Многие осужденные и арестованные в России участники этого религиозного движения признаны политзаключёнными.