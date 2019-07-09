"Мемориал" призвал освободить 10 заключённых по делу "Хизб ут-Тахрир"

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключёнными и призвал освободить десять жителей Татарстана, подозреваемых в причастности к запрещённой в России исламской партии "Хизб ут-Тахрир". Судебный процесс над ними проходит в Самаре.

По словам правозащитников, ни один из материалов дела не свидетельствует о том, что задержанные намеревались совершить насильственные преступления. В "Мемориале" настаивают, что фигуранты дела тем более не могли планировать какие-либо террористические действия. В связи с этим уголовное преследование подозреваемых безосновательно, полагают правозащитники.

За причастность к партии "Хизб ут-Тахрир" полиция задержала десять жителей Татарстана в октябре 2017 года. По этому делу в марте и апреле этого года в Самаре были осуждены еще десять человек. Их приговорили к срокам от 13 до 22 лет лишения свободы.

Ранее за предполагаемую причастность к "Хизб ут-Тахрир" также осудили крымско-татарских активистов в аннексированном Россией Крыму. 18 июня военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых крымских татар на сроки от 11 до 17 лет тюрьмы.

Поскольку "Хизб ут-Тахрир" решением Верховного суда России признан в стране запрещённой организацией, предполагаемое участие в ней считается основанием для уголовного преследования по статье о терроризме. При этом международное движение "Хизб ут-Тахрир" в большинстве стран мира не признано экстремистским объединением.