Омбудсмен: в России в 2018 году удвоилось число жалоб на пытки

За минувший год число жалоб россиян на жестокое обращение и применение силы со стороны представителей уголовно-исполнительной системы удвоилось. Об этом в среду заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Омбудсмен также отчиталась о выплате 770 миллионов рублей по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Они связаны с жалобами на отказы в возбуждении уголовных дел, затягивание расследований и формализм следствия, а также на долгие сроки ареста, пишет "Интерфакс".

Москалькова также утверждает, что ведёт диалог с "лидерами ЛГБТ-сообщества" и ищет "баланс интересов". Омбудсмен назвала "неправильным" нарушение прав представителей ЛГБТ при приёме на работу и поступлении на учёбу, не уточнив, о каких случаях идёт речь.