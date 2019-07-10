Омбудсмен: в России в 2018 году удвоилось число жалоб на пытки

За минувший год число жалоб россиян на жестокое обращение и применение силы со стороны представителей уголовно-исполнительной системы удвоилось. Об этом в среду заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Омбудсмен также отчиталась о выплате 770 миллионов рублей по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Они связаны с жалобами на отказы в возбуждении уголовных дел, затягивание расследований и формализм следствия, а также на долгие сроки ареста, пишет "Интерфакс".
Москалькова также утверждает, что ведёт диалог с "лидерами ЛГБТ-сообщества" и ищет "баланс интересов". Омбудсмен назвала "неправильным" нарушение прав представителей ЛГБТ при приёме на работу и поступлении на учёбу, не уточнив, о каких случаях идёт речь.
- В конце июня ЕСПЧ обязал власти России выплатить 135 тысяч евро компенсации восьми россиянам, которые заявили о пытках и избиениях со стороны сотрудников правоохранительных органов.
- Тогда же "Левада-центр" опубликовал данные опроса, согласно которым каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны представителей правоохранительных органов. 75 процентов заявивших о пытках россиян пояснили, что насилие применялось для унижения и запугивания. В половине случаев сотрудники правоохранительных органов пытали с целью получить признательные показания или другую информацию от задержанных. В трети случаев задержанные считают, что их подвергали насилию для наказания. Каждый четвертый россиянин, переживший пытки, отметил, что полиция оказывала давление на его родственников.
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