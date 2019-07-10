Сказочное великодушие. Почему Путин простил Грузию

Оскорбительное выступление грузинского тележурналиста Давида Габунии не могло остаться без ответа российских властей, и многие ждали, что он будет максимально жестким - от военного вторжения до серьезных экономических санкций. Госдума с готовностью откликнулась на эти ожидания.

В Госдуме предложили прекратить поставки в Россию грузинского вина и минеральной воды, а также приостановить денежные переводы из России в Грузию. Дальше всех пошел член Совета Федерации Арсен Фадзаев: он призвал казнить Давида Габунию в центре Тбилиси.

Юрий Лоза

Да уж, воистину «слово — не воробей». Когда я смотрел ролик, в котором грузинский ведущий помойными матами сыпал в сторону Путина, вот о чём подумалось: в данном случае имеет значение даже не сам этот плебейский <выпад>, а реакция на него грузинских властей. Дома на кухне каждый может говорить всё, что ему вздумается, но делать это в телевизионном эфире категорически недопустимо. В любой цивилизованной стране за подобную выходку канал был бы немедленно закрыт, а на ведущего было бы заведено уголовное дело за разжигание межнациональной розни — только тогда власти при соответствующих извинениях сохранили бы лицо. В данном же случае грузинский президент лишь сказала, что, типа, осуждает ненормативную лексику.

Увы и ах, но, как мы видим, антироссийские настроения никто гасить не собирается. А без жёстких мер всё будет идти по сценарию, который уже опробован в ряде бывших советских республик — нацики будут наглеть, силовики не станут с ними связываться, а власти продолжат искать поддержки на западе.

Что делать нам? Да ничего. Развести руками, перестать туда ездить и прекратить с ними общаться. Понятно, что грузинская диаспора, проживающая на территории нашей страны, никакого отношения к конфликту не имеет, мало того, в самой Грузии их считают врагами — отмена батумских концертов А’Студио с родившейся в Тбилиси солисткой тому подтверждение. Конечно же, рисковать или не рисковать — дело каждого. Только чур — потом не ныть!

Лев Усыскин

о, как они ведутся на грузинскую мормышку - почти как пять лет назад на украинскую. видать, очень хочется раскатанной губой насадиться на крючок. бедная плотва.

Сергей Пархоменко

А ведь бывали в истории России государи Императоры, которые в совершенно аналогичном случае (когда пьяный солдат в кабаке кричал, что "плевать хотел на вашего императора", и был за это арестован и предан военному суду) накладывали собственноручную резолюцию:

"Дело прекратить, Орешкина освободить. Впредь моих портретов в кабаках не вешать. Передать Орешкину, что я на него тоже плевал".

Не то что...

Ну вы понимаете.

Александр Осовцов

"Эффект Стрейзанд" пора переименовывать. Мог ли грузинский журналист мечтать о такой оглушительной известности, если бы его короткую "речь" не обсуждала вся российская властная верхушка, включая Путина?

Однако 9 июля Путин заявил, что никаких санкций в отношении Грузии вводить не будет.

​...Эти антирусские, антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу.

А все остальное — это производное. И ругань, и брань — это все производное. Поэтому к этому относиться нужно по-серьезному, глубоко, а не реагировать на внешние проявления каких-то подонков.

Что касается различного рода санкций в отношении Грузии. Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу. Потому что один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто…

Но есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения.

Провластные комментаторы чутко среагировали на перемену курса.

Сергей Марков

Грузия. О тайном плане. Какие то удивительные вещи рассказывают о происходящем в Грузии. Там многие считают, что грязная брань Габунии в адрес Путина и именно его умерших родителей - это провокация каких то резких действий Путина. Якобы по заданию Саакашвили (и чуть ли не сам Саакашвили писал текст) написали максимально оскорбительный лично текст. Предполагается, что уязвленный и разгневанный Путин что то совершит резко агрессивное. И тогда антироссийские силы, возглявляемые Саакашвили, возглавят протест, получат большинство на выборах и сформируют новое правительство. И вернут Саакашвили в Грузию. И свергнут Иванишвили. В этой логике несколько журналистов Рустави 2 уволились, заявив, что это все провокация войны.

Это какой то детский сад... . Они видимо представляют Путина каким то кавказским подростком, переполненным комплексами.

Напомню им, что Владимир Путин, бывший офицер одной из сильнейших в мире спецслужб. А уже 20 лет глава одной из мировых держав. Его комплексы не подростковые, это ракетные комплексы, Стратегические ядерные силы. Он подвергается 5 лет травле со стороны огромной коалиции ведущих мировых сми, политиков и спецслужб.

Сейчас он занят не Грузией, а альянсом с Королевством Саудовская Аравия для повышения мировой цены на нефть. И условиями технологического альянса с Китаем. И трясущейся Украиной. И еще тем, о чем совсем нельзя сказать.

Он видел уже все. У него железные нервы. И мало, очень мало времени на Грузию. А на обиды на Грузию нет времени вообще.

И его гнев на Габунию не более, чем гнев на ворону, громко каркнувшую под окном во время работа. Ворона отвлекла на долю секунды.

Не будет никакой истерики Кремля. Даже гнева никакого они не достойны. Просто денег в Грузии будет меньше. И даже это решение будет принимать не Путин. Ему просто доложат. А у него на такие мелочи нет времени. Он работает над созданием нового мирового порядка. Вместе с Си. Каркайте, свистите, лайте и скулите в свое удовольствие. До олимпийский богов карканье не доходит.

Никита Исаев

Как реагировать России? Вспомнить две вещи - мы пока ещё Великая Россия, которая может себе позволить этого не заметить. Если мы считаем себя великой - на подобное смотрят свысока, не опускаясь вообще до обсуждения подобного. Прозвучало это всё от страны, объективно не способной поставить нас на одну доску. Если мы сами их туда не поставим. И второе - мы уже не та Великая Россия, что кто-то не может осмелится так высказываться. Ибо сама же наша власть позволила/захотела так унизить свой собственный народ/государство качеством жизни простого народа, и откровенной глупостью во внешней политике, что плюют в нас сейчас все. Равно как и мы, мерзко и мелко огрызаемся на них на своих федеральных телеканалах, устами всяких соловьевых.

И [...] главное. Всё происходящее и сейчас, и тогда в 2008 году, между нами с Грузией, есть сознательная искусственная манипуляция и провокация. Цели её просты - маленькие победоносные войны, отвлечение внимания, патриотическая прививка гражданам во время и перед кризисам, и прочие политические технологии. И эта манипуляция гораздо в меньшей степени грузинская.

Денис Волков

В последние дни прочел уже несколько колонок о том, как власть опять делает из Грузии врага, чтобы "поднять рейтинги". На мой взгляд, обосновывать внешнюю политику погоней за рейтингами совершенно не правильно. И сейчас, и даже в случае с Крымом. Властью движут не рейтинги а геополитика. Развитие событий вроде бы подтверждает мои мысли?

Евгений Примаков

Оказалось, что грузинская политическая элита вполне поддаётся воспитанию, она способна к выработке полезных в международных отношениях условных рефлексов в результате простых последовательностей: за пакость неизбежно придётся отвечать, безэмоционально, автоматически.

То есть реакция политической элиты была такова не только потому, что «габуния» нарушил все мыслимые этические нормы кавказского общества, но и потому, что Россия не стала молча утираться и продемонстрировала готовность идти на большее.

И я тоже призывал идти на большее.

Дума проголосовала за предложение Правительству России рассмотреть ограничения на поставки газировки, вина и возможный запрет денежных переводов. И я голосовал «за». Потому что у Правительства должна быть легитимная возможность (она и так есть, но поддержка Парламента важна политически) использовать это оружие сразу, это, по сути, взведённый пистолет. Должен ли он выстрелить сразу и сейчас?

Сейчас, учитывая вот эту реакцию общества и вынужденную реакцию политического класса на «габунию» нужно терпение, так как оно не было нужно ещё вчера. Политика – искусство возможного. Нам никогда не удастся самим привести в порядок грузинское общество и самим найти для него лекарство от инфантилизма русофобии и поиска простых решений. Но мы создаём условия для выздоровления, мы помогаем выработать вот этот условный рефлекс в политической элите.

Многие отмечают, как парадоксально выглядит реакция Кремля на фоне продолжающегося преследования россиян за "оскорбление властей" в соцсетях. Например, жителя Ижевска сегодня оштрафовали на 30 тысяч рублей за матерные высказывания в адрес главы Удмуртии Александра Бречалова в Инстаграме.

Дмитрий Ольшанский

Сегодня мы в очередной раз увидели, что Россия - это страна, которая живёт внутри рассказа "Левша".

Если русский человек скажет какое-то случайное плохое слово, вывесит сдуру не ту картинку в "ВК", обругает кого не надо, в общем, "оскорбит чувства" или устроит "рознь" - его посадят. Ну или хотя бы накажут условным сроком и штрафом, ибо здесь вам не тут.

Но иностранец - братский, дружбанародный, многонациональный, партнерский, заграничный, высочайший и священный иностранец - может плевать в лицо, плясать на голове, хамить хоть самому Путину, и ничего не случится, потому что "надо быть выше" и "уважаем ваш замечательный народ".

Это потому что свои людишки - тьфу, крепостные, а чужой человек - он человек, с ним надо, брат, тонкую политику проводить.

Ах, как хочется жить по другим правилам. Американским, если угодно.

Когда своим можно все, а вот чужим - смотря как будете себя вести.

Но здесь не Америка.

Здесь наше грустное, трудное, не признающее внутренних свобод, зато очень бережное со свободами внешнего мира Московское царство.

Алексей Медведев

ЗАЯВЛЕНИЕ: "Маму..., Папу..., Могилы..."

ОТВЕТ: "Много чести, пусть живёт".

ЗАЯВЛЕНИЕ: "Путин - лох".

ОТВЕТ: 15 тыщ в кассу уплатите, пожалуйста.

Чего-то я опять не понимаю. Сделайте кто-нибудь демотиватор красивый, я не умею((

Зато, пока Дума отвлекалась на Грузию, она не придумала никаких новых кар для россиян.

​Павел Пряников:

Интересное наблюдение. В последние два дня ГосДума из-за грузинского ТВ-матерщинника забросила свои прежние занятия: ужесточать, вводить штрафы и запреты в отношении автохтонов. Иногда и от внешней политики бывает хорошее, продых для подданных пусть хоть в несколько дней.

Михаил Соколов

Заняты главным делом - холуяжем перед ВВП

И действительно, на контрасте с Думой Путину оказалось легко произвести выгодное впечатление.

Кирилл Шулика

У меня один вопрос. Они специально делают так, чтобы Путин выглядел единственным нормальным человеком или это не постановка и все серьёзно? Тут это наиболее ярко как-то вылезло. Это касается и санкций против Грузии, откровенного мракобесия, которое Госдума поддержала единогласно, и оценок заявлений журналиста Габунии.

Алексей Нарышкин

Хорошо Путин приложил этих торопыжек с Охотного ряда. Хрен вам, а не санкции. Обращение они поддержали четырьмя фракциями. Без вас разберутся. Лишний раз дамам и господам напомнили, кто здесь власть, а кто - никто

Александр Фельдман

Гляди-ка, а старая методичка ещё неплохо работает... На фоне всех этих <ударенных> по голове омандаченных и прочих хлопотливых тётенек из телекрана Светлейший и впрямь — единственный европеец.



Ай да Путин, ай да... молчу, молчу!

Александр Баунов

Путин не просто великодушен, Путин – дважды великодушный. Один раз он уже не стал отвечать санкциями Обаме. В 2016 году после того, как преемница Обамы Хиллари Клинтон проиграла Трампу. Тогда был первый раунд войны Госдепов, вернее Госдепа и МИДа. Первая высылка дипломатов из российского посольства. И первый арест имущества. Дач в Мериленде. На что последовал ответ в виде приглашения на елку. После того как великодушие не сработало, уже началась через некоторое время, не сразу, после того как стало ясно, что Трамп не наш, а если наш, так бессилен. Началась дипломатическая война со взаимными высылками. И отбором имущества. Путин великодушен дважды теперь. И понятно, почему. Потому что, во-первых, Дума выступила в своем классическом амплуа самого большого патриота во внутренней игре, она тоже так поступает не первый раз. Самоутверждаясь в качестве самостоятельного политического института. Поскольку Дума по сравнению с органами исполнительной власти место более безответственное, то они могут себе позволить быть быстрее и требовательнее и агрессивнее других.

Николай Руденский

"Путин не просто великодушен, Путин – дважды великодушный".

"Дважды Великодушный" – это похоже на элемент восточного титула.

Василий Гатов

Вообще говоря, история с Путиным, который "не придал значения" оскорблениям грузинского ведущего (тогда как вся "вертикаль" только что не к ядерной бомбардировке призывала) - это, с одной стороны, типичная проблема культа личности, когда камарилья кидается защищать светлый образ вождя еще до того, как вождь заметил какие-то проблемы, а с другой - идеальное подтверждение гипотезы, что "приближенность к уху" включает в себя необходимость угадывать, на что ВВП обижается, чем интересуется и что считает важным. А коллективная "ошибка" думцев, теле-пропагандистов и дипломатов - это не совсем то, что кажется: что бы там ни испытывал Путин на самом деле от слов грузинского ведущего, его убедили (Вайно, Кириенко, скорее всего) - в интересах сохранения "сакральности" - выставить дружный хор прикормленных дураками, с вполне понятными политическими целями.

А может, телеведущий просто оказался слишком низкоранговым противником.

Александр Баунов

Ясно, что Навального он не называет, потому что это ему не ровня и нечего поднимать знанием этого имени своего потенциального оппонента на ступеньку выше. Собственно, на ступеньку своего оппонента. То же самое с этой тирадой грузинской. Нечего делать соперника из того, кто в принципе твоим соперником быть не может. Вот когда Зурабишвили, президент Грузии, после изгнания нашего депутата со стула спикера, после первого дня антироссийских выступлений на Проспекте Руставели сказала, что Россия враг и оккупант - вот тогда запретили полеты.

Так же свою реакцию объяснил и сам Путин - однако есть нюанс.

Олег Кашин

Видел везде в новостях, что Путин сказал про грузина "много чести", и не вчитывался, а на самом деле там полная цитата длинная: «Потому что ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, вот о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, он в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу».

То есть прямо так внимательно следит.

Между тем чиновники МИДа даже заговорили о возобновлении авиаперелетов в Грузию и даже отмене виз для граждан этой страны - правда, только в случае, если в Грузии "прекратится русофобия", сообщили "Известия".​

Алексей Медведев

И кстати, вы заметили, как антигрузинская риторика стремительно пошла на спад? Уже и авиасообщение хотят вернуть. И не потому, что наш "понимает только язык силы" или "дворовый язык" (уж какая там сила). А потому, что впервые услышал, впервые за долгое время. И подумал хоть немного. "Блин, меня и правда ненавидят. Как так? Я же хочу, чтобы меня любили. Давайте что-нибудь изменим, чтобы любили". Так что не спешите оценивать чужие слова и поступки по первому впечатлению. Значит, все было оправдано - и резкость, и мат, и мама. Потому что иначе бы не услышал просто. Мы ещё будем благодарить телеведущего за вклад в дружбу народов.

Кирилл Лятс

нет худа без добра... Говорят, Путина так растрогали извинения Президента и Премьера Грузии за Габунию, что он снова полюбил грузинов

Георгий Бовт

Остается лишь определить точно, что именно будет сочтено достаточным основанием делать вывод о том, что грузинские власти таки наконец образумились.

Звучат и другие возможные причины мягкой реакции.

​Алексей Лапшин

По сути в ситуации с Грузией российская власть оказалась в тупике. Вводить сейчас санкции означало бы и дальше подрывать и без того сильно расшатанные позиции Бидзины Иванишвили. Падение олигарха означало бы приход политических сил совершенно не удобных для Кремля. К тому же санкции могут задеть интересы российского бизнеса, проникшего в Грузию. Для нынешней российской власти фактическое правление олигарха Иванишвили наиболее понятно и выгодно из всех возможных вариантов. Отсюда и "мягкость" Владимира Путина. Заявление представителей Госдумы о том , что позиция депутатов по поводу санкций остаётся прежней, скорее всего, политический спектакль. Если же Госдума в грузинском вопросе вдруг пойдёт против Путина ( что почти невероятно), значит в структуре российской власти действительно наметились какие-то изменения.

Константин Калачев

Путин предложил воздержаться от санкций против Грузии. Видимо, помимо всего прочего, он знает, что настроения в России в отношении Грузии не так однозначны, как это было в 2008-м. Рейтинг на санкциях против Грузии не вырастет, да и зачем помогать грузинской оппозиции и лично Саакашвили?

Патриотически настроенные граждане тем не менее предлагают бойкотировать Грузию даже невзирая на великодушие Путина.

А ценители языковых нюансов все еще не могут простить Давиду Габунии неумелое использование русского мата.

Лев Рубинштейн

Мне совсем не интересно размышлять о морально-нравственной стороне этого дела. Мне как россиянину явно негоже давать оценку тем или иным речевым проявлениям того или иного политического или медийного деятеля другой страны. Если это вообще является проблемой (а судя по многим признакам, является), то это проблема исключительно грузинского общества. И тут я ориентируюсь на мнения и реакции тех лично мне знакомых жителей Грузии, мнению которых я привык доверять. Большинство из них эту выходку считают хамской и недостойной. Ну, стало быть, так оно и есть. Хотя, повторяю, это проблема грузинского общества и только.

Я же как активный и, смею надеяться, профессиональный носитель того языка, которого я носитель, лишний раз убеждаюсь в том, что прежде, чем решиться на то, чтобы активно и публично воспользоваться экспрессивными возможностями не родного тебе языка, надо тщательно обдумать каждую деталь. Иначе выбранное тобой оружие может выстрелить в тебя самого.

Это более или менее все, что я имею сказать по поводу этой истории.

Юрий Альберт

Я считаю, российский МИД должен озаботиться развитием сети курсов по обучению иностранной общественности правильному использованию великого русского языка в подобных случаях.