В Раде хотят наказывать за непризнание Крыма частью Украины

В Верховную раду внесен законопроект об уголовной ответственности за непризнание принадлежности Украине Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Документ опубликован на сайте парламента.



Согласно документу, за "умышленное непризнание" Крыма, города Севастополя и Донбасса украинскими территориями следует наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества.



8 июля Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) приняла Люксембургскую декларацию с осуждением России из-за аннексии Крыма и милитаризации Чёрного моря.

Глава российской делегации Пётр Толстой заявил, что документ приняли, несмотря на отсутствие в зале необходимого числа парламентариев. Представители Украины в ОБСЕ утверждают, что некоторые российские делегаты пытались сорвать принятие декларации, не явившись на её обсуждение.

Россия аннексировала Крым по результатам референдума в марте 2014 года, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права. ЕС и други страны Запада неоднократно продлевал санкции в отношении России из-за аннексии Крыма. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".