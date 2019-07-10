Член ОНК сообщил о задержании мужа обвиняемой в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали мужа жительницы Калининграда Антонины Зиминой, арестованной по делу о государственной измене. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена московской общественной наблюдательной комиссии Евгения Еникеева. Он узнал о задержании мужа Зиминой Константина Антонца от отца обвиняемой. Тот полагает, что действия ФСБ также связаны с делом о госизмене.

Жительницу Калининграда Антонину Зимину арестовали в июле прошлого года. По информации ОНК, Зимину задерживала группа захвата ФСБ. Позже её доставили самолетом из Калининграда в Москву. В чём именно заключается государственная измена арестованной, не ясно до сих пор. Зимина заявляла, что единственное доказательство в деле – её свадебные фотографии.

Известно, что Зимина является независимым экспертом и членом Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, который был создан по распоряжению президента Дмитрия Медведева в 2010 году. На сайте организации указано, что среди профессиональных интересов Зиминой – "политика стран Балтии в отношении России" и "идентичность политической элиты Латвии".

До 2016 года арестованная была директором НКО "Балтийский центр диалога культур" в Калининграде, основной вид деятельности которого – организация конференций и выставок. На момент ареста Зиминой сообщалось, что центром руководит её муж Константин Антонец.