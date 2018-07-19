Жительницу Калининграда арестовали по подозрению в госизмене

Жительницу Калининграда Антонину Зимину арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Ионов, обнаруживший ее накануне в СИЗО "Лефортово". По его словам, Зимина содержится в одиночной камере и находится в подавленном состоянии.

По информации ОНК, Зимину задержала несколько дней назад группа захвата ФСБ. Позже ее доставили самолетом из Калининграда в Москву. В чем именно заключается государственная измена арестованной - пока не ясно. Известно, что Зимина является независимым экспертом и членом Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, который был создан по распоряжению президента Дмитрия Медведева в 2010 году. На сайте организации указано, что среди профессиональных интересов Зиминой - "политика стран Балтии в отношении России" и "идентичность политической элиты Латвии".

До 2016 года арестованная была директором НКО "Балтийский центр диалога культур" в Калининграде, основной вид деятельности которого - организация конференций и выставок. В данное время центром руководит муж Зиминой Константин Антонец.