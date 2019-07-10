Зеленский официально открыл Чернобыль для туристов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий туристам свободно посещать Чернобыльскую зону отчуждения.

Об этом он заявил на церемонии введения в строй нового саркофага, построенного над взорвавшимся реактором Чернобыльской атомной электростанции. Защитное сооружение строили более двадцати лет.

Зеленский заявил, что его указ "станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины", а кроме того "уберёт предпосылки для коррупции и дурных запретов". По мнению президента, Чернобыль будет теперь "символом свободы новой Украины - с инвестициями и будущим".

Взрыв на Чернобыльской атомной электростанции, расположенной недалеко от украинского города Припять, произошёл 26 апреля 1986 года. Тогда в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Более 115 тысяч человек были навсегда эвакуированы из 30-километровой зоны вокруг станции, ставшей известной как "зона отчуждения".

Авария считается крупнейшей за всю историю атомной энергетики. Радиоактивному заражению подверглись значительные территории Украины, Белоруссии и России. Точное количество умерших непосредственно от последствий катастрофы посчитать невозможно – цифры рознятся от нескольких тысяч до сотен тысяч человек.