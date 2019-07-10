Самые богатые слуги народа

Forbes публикует первую сотню самых богатых российских чиновников. Кто эти люди? Почему они такие богатые? Как соотносится их личное богатство с богатством региона, которым они управляют? Обсуждают экономический аналитик Семен Новопрудский, редактор рейтинга Forbes "Власть и деньги" Иван Осипов, корреспондент РС во Владимире Илья Косыгин, корреспондент Фонда защиты гласности по Челябинской области Ирина Гундарева. Ведущая Елена Рыковцева

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