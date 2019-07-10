Украинский глава Донецкой области попал под обстрел

Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной администрации Павел Кириленко попал под обстрел недалеко от села Гранитное, что в 95 километрах от Донецка. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил Украины.

Машина Кириленко ехала в колонне, когда по ней был произведён выстрел из противотанкового ракетного комплекса. Ракета попала в кузов грузовика, который следовал за автомобилем чиновника. При взрыве один военнослужащий украинской армии погиб, другой получил ранение средней тяжести и был госпитализирован. Павел Кириленко не пострадал.

Ранее в Донецкой области неизвестные обстреляли санитарный автомобиль украинских военных. Погибли двое медиков. Украинская сторона заявляла, что атака была совершена пророссийскими боевиками.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел "позорной и подлой попыткой сорвать тяжёлый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе". Он призвал Европу и США "должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают к миру".

По оценкам ООН, в результате вооружённого конфликта на востоке Украины с апреля 2014 года погибли около 13 тысяч человек.