Сотрудник Росстата уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции

Глава центра обработки статистической информации Росстата Евгений Сычёв уволился по собственному желанию из-за досрочной публикации данных по инфляции за июнь. Об этом журналистам сообщили в Минэкономразвития.

"Интерфакс" отмечает, что министр экономического развития Максим Орешкин был не удовлетворён рядом организационных проблем, которые, в частности, привели 8 июля к преждевременному раскрытию данных об инфляции. В Минэконом развития также указали, что досрочное размещение информации происходило не менее одного-двух раз в год.

Сычёв работал в Росстате с 1974 года. С 2000 года он руководил центром обработки статистической информации ведомства.